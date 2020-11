Covid-19 : 6 nouveaux décès, 95 hospitalisations en cours au fenua

Tahiti, le 2 novembre 2020 - De vendredi à dimanche, 6 nouveaux décès sont à mettre sur le compte de l'épidémie de Covid-19 en Polynésie française, selon le dernier bilan diffusé à la mi-journée par les autorités sanitaires.



Le nouveau bilan sommaire diffusé lundi à la mi-journée par les autorités sanitaires constate le décès de 6 malades au cours des 72 dernières heures, suite à une infection par le Covid-19. La collectivité déplore dorénavant la mort de 38 personnes infectées par ce coronavirus depuis le 10 septembre. Par ailleurs, l'hospitalisation de 10 nouveaux malades a été ordonnée durant ce week-end, portant le total des hospitalisations à 95 lundi, dont 24 en service de réanimation.



Dans ce contexte, l’hôpital de Taaone s’est manifesté la semaine dernière pour rappeler que jusqu’à présent l’établissement de santé est encore en mesure de faire face à l’accroissement des besoins. Mais le CHPF est dans le rouge avec 65% de sa capacité Covid déjà atteinte. A la limite, l'hôpital est en mesure de réserver 186 lits en médecine obstétrique, soit un peu moins de sa capacité totale pour des malades du Covid et 41 lits en service de réanimation. Matériellement, il est en outre possible d’armer 32 lits de médecine dans les hôpitaux périphériques, à Taravao (8), Moorea (12), Uturoa (8) et Taiohae (4). Pour répondre au besoin en personnels soignants, on attend cette semaine 12 infirmières de la réserve sanitaire nationale dépêchées en renfort du CHPF. Une mission du service de santé des armées est par ailleurs également là depuis samedi pour "évaluer les conditions d’un renfort supplémentaire à l’hôpital".



Malgré un couvre-feu en place de 21 heures à 4 heures à Tahiti et Moorea depuis le 25 octobre, la propagation épidémique est toujours en forte expansion. Au cours des 72 dernières heures, 752 nouveaux cas Covid ont été identifiés dans la collectivité portant le total des cas avérés depuis l'introduction du Covid-19 à 8 646, selon le compte tenu à jour par la Direction de la Santé en Polynésie française.