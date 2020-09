Covid-19 : 241 cas actifs, 966 sortis d'isolement

Tahiti, le 18 septembre 2020 - Evolution de l'épidémie oblige, le Pays a décidé de réadapter la stratégie sanitaire, et d'apporter quelques changements au carré épidémiologique. Des adaptations explicitées aujourd'hui au point presse sur la situation Covid.



Dans le nouveau carré épidémiologique élaboré par les médecins de la plateforme Covid, on note que depuis le 15 juillet un total de 1 209 cas de Covid-19 a été confirmé, mais qu'en revanche le nombre de cas actifs s'établi à 241 (dont 29 en centre d’hébergement dédié), contre 425 en début de semaine. Un chiffre divisé par deux puisque la définition du cas actif a évolué. La règle des dix jours pour considérer la durée de contagiosité et de quarantaine minimale, étant descendue à sept. Au-delà de sept jours, une personne qui n'a plus de signes cliniques est donc considérée comme "guérie". N'étant plus contagieuse, elle est "sortie d'isolement" : ces personnes sont au nombre de 966.



"Le total des cas cumulés est un indicateur universel, mais qui peut être effectivement trompeur, puisque ce qui compte c'est le nombre de malades à un moment donné, ce qu'on a qualifié de cas actifs, c'est-à-dire les gens porteurs, symptomatiques ou non, et potentiellement contagieux" a développé Henri-Pierre Mallet, médecin épidémiologiste au sein de la plateforme Covid. Du 15 juillet au 17 septembre, 20 484 auto-prévèvements ont également été testés par RT-PCR (prélèvement nasale) à L’ILM. Parmi les 25 personnes actuellement hospitalisées au CHPf pour des signes de Covid, cinq sont en service de réanimation. Les cas actifs sont principalement localisés dans les communes urbaines de Tahiti. Quelques cas isolés sont suivis à Moorea (11), Raiatea (1) et Tubuai (1).



Plus d'informations à venir.