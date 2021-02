Covid-19 : ​Un taux de positivité en légère hausse en Polynésie

Tahiti, le 24 février 2021 - La plateforme Covid-19 du Pays a publié mercredi un bilan hebdomadaire de la situation épidémiologique au fenua qui reflète la poursuite de l’amélioration de la plupart des indicateurs de suivi de l’épidémie, malgré une légère hausse du taux de positivité et des cas de variants identifiés.



Au moins 18 cas de variants du Covid-19 étaient identifiés mercredi sur le territoire, dont au moins six toujours en cours de séquençage. En fin de semaine dernière, le protocole de détection des variants dits "d’intérêt" mis en place depuis le début du mois en Polynésie française, avait permis d’identifier et d’isoler 12 malades infectés par le variant britannique, à partir de tests réalisés entre le 5 et le 22 février. Sur cet effectif, huit cas ont été importés de France et quatre sont des cas contacts identifiés dans l’environnement d’un même groupe familial. Des malades placés à l’isolement. Aucun cas de variant n’est identifié parmi les 179 nouveaux arrivants par avion placés en quarantaine obligatoire de 14 jours depuis le 9 février, en lieu dédié ou à domicile. En quatorzaine, ils seront soumis à un double test PCR, au quatrième jour et au douzième jour, avant de pouvoir sortir s’ils sont négatifs.