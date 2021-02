Covid-19 : ​34 Polynésiens ont reçu la deuxième dose de vaccin

Tahiti, le 3 février 2021 - La campagne vaccinale anti-Covid concerne à ce jour 2388 personnes en Polynésie française dont 34 ont reçu leur deuxième injection, indique mercredi le bilan épidémiologique transmis à la mi-journée par les autorités sanitaires.



Une nouvelle section apparait dans le bilan épidémiologique quotidien transmis par les autorités sanitaires polynésiennes : le nombre de personnes ayant reçu la deuxième dose de vaccin. Mercredi, ils sont 34 comme l’indique le bilan épidémiologique du jour transmis en fin de matinée. Débutée le 18 janvier dernier, la phase 1 de la campagne vaccinale concerne dorénavant 2388 personnes dont 2354 demeurent avec un traitement immunitaire inachevé. Il s'agit pour l'instant de volontaires âgées de plus de 75 ans ou professionnels de santé libéraux et hospitaliers.



Sur le front de l’épidémie, on observe toujours une circulation à bas bruit sur le territoire. Au cours des dernières 24 heures, 24 nouveaux cas Covid sont identifiés, ce qui porte le nombre de malades connus à 18 145 depuis que la collectivité est concernée par cette pandémie.

Mercredi, 23 malades sont en cours d’hospitalisation (-5 en 24 heures) dont 13 en service de réanimation (-0 en 24 heures). Aucun nouveau décès n’est à déplorer, avec un total qui demeure à 133 morts des suites d’une infection par le coronavirus depuis le 10 septembre dernier.