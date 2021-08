Couvre-feu et confinement le dimanche, les précisions sur les déplacements autorisés

Tahiti, le 14 août 2021 – Dans un arrêté pris, ce samedi, le haut-commissaire, Dominique Sorain, apporte des précisions concernant les déplacements en semaine pendant le couvre-feu et le dimanche, jour de confinement. On note notamment que les livraisons à domicile de commandes de nourriture sont autorisées durant le couvre-feu, de même que le dimanche. Aussi l’accès aux points de vente des produits d'alimentation au bord de la route le dimanche est autorisé, sous réserve que cela ne génère pas de rassemblements de plus de 10 personnes.



Dans un communiqué diffusé, ce samedi, le haut-commissaire Dominique Sorain, indique avoir pris un arrêté venant ainsi entériné les annonces faites, le 11 août, relatives au renforcement des mesures sanitaires. Le représentant de l'Etat apporte ainsi des précisions concernant l’interdiction de se déplacer le dimanche, jour de confinement à Tahiti et Moorea.



Le haut-commissariat précise ainsi que l’attestation de déplacement dérogatoire pour la journée du dimanche permet de se déplacer pour effectuer les achats de première nécessité, notamment dans les commerces alimentaires, ou pour le retrait de commandes au plus proche de son domicile (roulottes, drive, restauration à emporter...). Cette possibilité n’est pas offerte durant le couvre-feu tous les jours de la semaine.



Dans ce cadre, l’accès aux points de vente des produits d'alimentation au bord de la route le dimanche est autorisé sous réserve que cela ne génère pas de rassemblements de plus de 10 personnes et que les gestes barrières et la distanciation sociale soient respectés.



L’accès aux marchés alimentaires est autorisé, sous réserve de respecter strictement les protocoles sanitaires prévus par la réglementation : limiter la capacité d'accueil permettant de réserver 4 m2 par personne, dans la limite de 500 personnes maximum. Dans ces lieux, il est rappelé l’obligation de port du masque et le respect des gestes barrière et de distanciation sociale.



Enfin, les livraisons à domicile de commandes de nourriture sont autorisées durant le couvre-feu (ainsi que le dimanche). Les livreurs doivent se munir du justificatif de déplacement professionnel signé par l’employeur.