Couvre-feu allégé, les salles de sport et de spectacle rouvrent

Tahiti, le 11 février 2021 - Le couvre-feu est retardé de 21 heures à 22 heures les jeudis et vendredis dès la semaine prochaine, a annoncé le haut-commissaire Dominique Sorain jeudi lors d'un point presse organisé conjointement avec le président Fritch. A partir du 15 février, les salles de sport et de spectacle ainsi que les musées sont autorisées à rouvrir et les compétitions sportives peuvent reprendre sans public.



La mesure de restriction sanitaire est applicable en Polynésie depuis le 24 octobre à Tahiti et Moorea de 21 heures à 4 heures. Elle n'avait depuis lors fait l'objet d'un aménagement horaire que pour les soirées des 24 et 31 décembre. Le haut-commissaire Dominique Sorain a annoncé jeudi que l'heure d'entrée en vigueur du couvre-feu sera retardée à 22 heures pour les seules soirées des jeudis et vendredis, dès la semaine prochaine. Le reste du temps, le couvre-feu reste inchangé.

Cet allègement est décidé compte tenu d'une amélioration de la situation épidémiologique. Elle vise à favoriser l'activité du secteur de la restauration.



Autres mesures de restrictions sanitaires pour lesquelles un assouplissement est annoncé dès le 15 février :

- Les équipements sportifs couverts publics et privés (salles de sport, gymnases, etc.) pourront rouvrir, "de manière encadrée et progressive", sous condition de respect de recommandations sanitaires "exigeantes", précise le représentant de l'Etat.

- Les compétitions sportives pourront reprendre à partir de la semaine prochaine, mais elles devront se dérouler sans public.

- Les salles de spectacle seront autorisées à accueillir du public, dans la limite de 50% de leur capacité d'accueil et avec une jauge limitée en toutes circonstances à 400 personnes.

- Les musées pourront quant à eux rouvrir, avec port du masque obligatoire et avec la nécessité de garantir un espace minimum de 4 m2 par visiteur.



Le reste des mesures de restrictions sanitaires en place depuis octobre dernier reste inchangé.