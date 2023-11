Courses et runs : Jordy Chan veut que “tout le monde s'y retrouve”

Tahiti, le 16 novembre 2023 - Le ministre de l'Équipement, Jordy Chan, a tenu à faire une mise au point concernant la course programmée par l'Association sportive automobile de Tahiti (Asat) ce samedi 18 novembre à Faratea. Une course annulée en raison de l'avis défavorable de la commune de Taiarapu-Est, suivie par le ministère qui a décidé de fermer cette zone aux courses et runs.



“Nous souhaitons que tout le monde s'y retrouve, à la fois les riverains, les fans de runs, mais également les occupants de cette zone industrielle de Faratea”, a d'emblée indiqué à la presse le ministre de l’Équipement, Jordy Chan, jeudi, après l’annulation de la course programmée par l'Association sportive automobile de Tahiti (Asat) ce samedi 18 novembre à Faratea. Le ministre a rappelé que cette zone est amenée à se développer dès l'année prochaine avec plusieurs amodiataires qui vont commencer à s'y installer. “C'est pourquoi le directeur de l'établissement des grands projets de Polynésie (G2P), qui est le gestionnaire de la zone, m'a conseillé de la fermer à ce type de manifestations.”



Conseil suivi par le ministre pour le plus grand plaisir des riverains et de l'association Te Ora Hau, excédés par les nuisances provoquées par ces courses certes populaires, mais bruyantes. Jordy Chan avait d'ailleurs “eu confirmation” que les associations de runs “étaient d'accord” avec cette mesure. “Mais manifestement, ce n'est plus le cas”, regrette le ministre puisque l'Asat a finalement décidé d'organiser quand même une manifestation au départ de Papeete ce samedi 18 novembre, avec un cortège partant côte est et l'autre côte ouest pour se rejoindre à Faratea. L'idée étant de montrer à quel point “les runs sont importants pour la population”.





Le ministre compte donc maintenant inviter toutes les parties prenantes à se remettre autour de la table pour “trouver un terrain d'entente entre les riverains, les fans de runs, le gestionnaire de la zone industrielle de Faratea et également avec la commune, puisque la commune émettra son avis tôt ou tard sur la tenue de telles manifestations sur cette zone”.



Des pistes sont-elles déjà envisagées ? “On étudie des solutions, le ministère des Sports notamment, mais nous devons d'abord en discuter avant de nous prononcer à ce sujet.”

Rédigé par Stéphanie Delorme le Jeudi 16 Novembre 2023 à 16:13 | Lu 385 fois