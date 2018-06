Course automobile - Rallye de printemps : Victoire du Tahitien José Laibe

Le pilote Tahitien José Laibe a participé les 26 et 27 mai derniers au Rallye de Printemps, une course se déroulant à Nancy-Vézélise comptant pour la Coupe de France des Rallyes. José Laibe s’est imposé dans la classe F2000/14, arrivant 12e au scratch sur 74 partants. Cette victoire n’a pas été facile face aux concurrents de sa catégorie. Pour José, c’était la première course de l’année alors que certains de ses concurrents avaient quatre à cinq rallyes à leur actif.



Dès la première spéciale, José a montré qu’il n’était pas venu pour faire de la figuration en réalisant un très bon temps et en s’emparant de la première place de sa catégorie. Lors de la deuxième spéciale, sur un sol mouillé, il part à la faute sur un freinage tardif, sa 206 perdant l’adhérence sur une chicane. José a pu réussir à remettre la voiture dans le bon sens après avoir percuté les bottes de paille, perdant une dizaine de secondes avant de pouvoir repartir.



Malgré cette faute, José a pu conserver sa première place, finissant en apothéose la dernière spéciale. Il remporte ainsi avec fierté sa première victoire. SB