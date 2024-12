Course à pied – Un vrai esprit de fête à la Corrida de Noël de Arue

Tahiti, le 15 décembre 2024 - L’Athletic Club Excelsior Arue (ACE Arue) a organisé la Corrida de Noël de Arue 2024 samedi en fin de journée. L’ambiance y a été festive et bien dans l’esprit de Noël. Guénaël Oliviero a remporté le 10 km, Paul Chouteau s’est imposé sur le 5 km et Fulbert Gara et Jérôme Bersuat ont dominé le 10 km duo.

La programmation de la Corrida de Noël de Arue était encore incertaine en début d’après-midi, samedi, compte tenu de conditions météo très pluvieuses dans les heures précédant l’événement. Mais Cécile Tiatia, la présidente d’ACE Arue, qui est aussi la présidente de la Fédération d’athlétisme de Polynésie française, et son bureau ont pu composer avec des conditions climatiques clémentes au moment où démarrait la Corrida à 16 h 30 avec les courses jeunes. Les inscrits ont tous répondu présents puisque l’on comptait 200 participants, toutes courses confondues.



ACE Arue proposait un nouveau format cette année avec plusieurs courses au programme, au lieu d’une course unique comme c’était le cas par le passé. Les coureurs avaient le choix entre 5 km, 10 km solo et 10 km duo sur un parcours également modifié et tracé sur une boucle de 5 km entre la mairie de Arue et la montée du Tahara’a où était situé le demi-tour à hauteur de la citerne. Une voie de circulation était réservée aux sportifs pour assurer leur sécurité. Les coureurs du 10 km solo et duo, quasiment tous vêtus d’un bonnet de Noël ce qui donnait un cachet festif à l’événement, s’élançaient à 17 h 45.



Guénaël Oliviero, qui enchaîne les succès depuis quelques semaines, et Teva Poulain, tous deux alignés sur le 10 km solo, assuraient le train en tête avec Fulbert Gara qui était engagé sur le 10 km duo avec Jérôme Bersuat, ce dernier ne s’élançant que lors de la 2e boucle en compagnie de son partenaire comme l’impose le règlement. Le rythme était relativement élevé en tête car la température était plutôt agréable pour la pratique de la course à pied.

Succès de Guénaël Oliviero et Paul Chouteau



Guénaël Oliviero accélérait au pied du Tahara’a dans la 2e boucle et s’envolait dès lors vers la victoire. Il passait la ligne d’arrivée avec un chrono de 36’ 51’’ et 1’ 30’’ devant Teva Poulain, Stéphane Gicquel complétant le podium. Laurie Germain terminait 20e au scratch et 1re féminine. Fulbert Gara et Jérôme Bersuat l’emportaient sur le 10 km duo en 38’ 56’’ devant Tehiarii et Terava Tapatoa. Succès également de Paul Chouteau sur le 5 km en 17’ 36’’, Killian Barracosa et Hugo Cadudal l’accompagnant sur le podium. Élisabeth Orloff faisait 10e au scratch et 1re féminine sur cette distance, juste devant Jenny Bersuat.



La remise des prix avait lieu dans le jardin de la mairie de Arue et dans un décor illuminé pour la circonstance, ce qui ajoutait un air de fête à la Corrida de Noël. Cécile Tiatia avait à juste titre le sentiment d’une belle réussite, samedi : “On a souhaité revoir le format de la Corrida pour la rendre plus attractive et varier son contenu par rapport à ce que l’on proposait par le passé. Et je pense que c’est une réussite car on enregistre une bonne fréquentation avec 200 participants et on n’a pas eu de problèmes de logistique bien que l’on ait modifié le parcours habituel en l’orientant vers le Tahara’a. La nouvelle formule, que l’on voulait innovante avec un 5 et un 10 km en solo ou en duo, a plu d’après les échos que je perçois et le volume de participation le confirme.”



L’intégralité des bénéfices des inscriptions sera consacrée à des opérations à caractère social et éducatif de la commune de Arue, une autre façon de respecter l’esprit de Noël. Prochain rendez-vous de course à pied à Faa’a le 31 décembre avec la Nike Saint-Sylvestre organisée par l’AS Tefana athlétisme.



Rédigé par Patrice Bastian le Dimanche 15 Décembre 2024 à 17:20 | Lu 178 fois