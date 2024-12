Course à pied – Oliviero et Zorgnotti, à chacun sa distance

Tahiti, le 1er décembre 2024 - La 8e édition de la Air Tahiti Nui Urban Run s’est déroulée samedi après-midi sur le front de mer de Papeete. Deux courses au programme, un 4,5 km remporté par Guénaël Oliviero, Benjamin Zorgnotti s’imposant sur le 9 km. Encore un énorme succès populaire pour la course à pied avec 950 coureurs au départ des deux épreuves.

Les rendez-vous de course à pied se suivent et se ressemblent en termes de popularité. Ils étaient 915 à évoluer sur le front de mer de Papeete le dimanche précédent à l’occasion de la 1re édition de l’Ekiden marathon et semi-marathon par équipes et ils étaient encore 950 à se produire samedi après-midi sur un parcours sensiblement identique à l’occasion de la 8e édition de la Air Tahiti Nui Urban Run organisée par l’association sportive Air Tahiti Nui Running, présidée par Dan Pihaatae, et placée sous l’égide de la Fédération d’athlétisme de Polynésie française.



Comme six jours auparavant, la chaleur était forte samedi, ce qui n’a pas rebuté nombre de participants de s’aligner sur les deux distances proposées. Le 4,5 km était lancé à 16 heures de la place Vaiete avec 640 partants, les coureurs prenant la direction du temple Paofai où ils opéraient un demi-tour pour revenir vers l’avenue du Prince Hinoi et effectuer un autre demi-tour, l’arrivée se situant à la place Vaite après deux boucles de 2,25 km. À l’exception de Damien Troquenet, parti à Valence en Espagne où il voulait tenter de battre son record personnel sur un marathon réputé très “roulant”, et de Delbi Villa Gongora, tous les ténors étaient présents, samedi, à commencer par Benjamin Zorgnotti qui avait réalisé le doublé lors de la précédente édition de la ATN Urban Run organisée en 2022.



Le triathlète professionnel et sociétaire de Central était bien parti dans son objectif de signer un nouveau doublé lorsqu’il accélérait à l’attaque du 2e tour du 4,5 km, seuls Guénaël Oliviero et Felice Covillon parvenant à le suivre. Mais Benjamin Zorgnotti avait peut-être présumé de ses forces car il ne parvenait pas à suivre le rythme de ses deux adversaires par la suite. Habitué des podiums, Guénaël Oliviero terminait en boulet de canon pour s’imposer en 17’ 22’’, soit cinq secondes devant Felice Covillon, Benjamin Zorgnotti arrivant 3e en 17’ 38’’. Nais Hernandez finissait 14e au scratch et 1re féminine en 20’ 34’’ devant Kassidy Kong, 16e en 20’ 47’’.



Benjamin Zorgnotti prend sa revanche sur le 9 km



Benjamin Zorgnotti ne cachait pas sa déception à l’arrivée du 4,5 km car il n’en avait pas gardé sous la semelle en vue de la course suivante et du Championnat de Polynésie de triathlon auquel il devait participer le lendemain matin. Il confirmait alors oralement qu’il n’était pas au mieux de sa forme actuellement et se demandait même s’il devait s’aligner sur le 9 km. Mais sa réflexion aura été de courte durée car il était bien présent sur la ligne de départ de la deuxième course du jour qui mettait 320 coureurs en scène. Et grand bien lui en a pris car en grand champion qu’il est, Benjamin Zorgnotti a mis un point d’honneur à démontrer qu’il restait une référence localement, même en méforme.



À l’issue de la première des quatre boucles, le sociétaire de Central avait fait le ménage, seul Guénaël Oliviero restait dans sa foulée. Le coureur de BBKA était encore au contact à la fin de la 2e boucle mais il allait être irrémédiablement distancé dans le 3e tour. Benjamin Zorgnotti gardait un rythme élevé dans le final et bouclait la distance en vainqueur et en 37’ 02’’. Guénaël Oliviero prenait la 2e place à plus d’une minute (38’ 10’’), Killian Barracosa complétant le podium à plus de deux minutes (39’ 25’’). Belle performance également de Tehoarii Tapatoa, vainqueur du semi-marathon Ekiden par équipes la semaine précédente et qui se classe 4e en 39’ 54’’. Fulbert Gara a aussi fait honneur à son club d’ATN Running en accrochant le Top 5 dans les deux courses. Aurélie Steelandt termine 13e au scratch du 9 km et 1re féminine en 42’ 08’’.



Prochain rendez-vous de course à pied dès samedi prochain avec la Corrida de Faa’a qui précédera la Corrida de Ace Arue programmée le samedi suivant. Les amateurs de course à pied ne manquent décidément pas de challenges en ce moment.



Patrice Bastian

Résultats

*4,5 km

1. Guénaël Oliviero (BBKA) 17’ 22’’

2. Felice Covillon (Central) 17’ 27’’

3. Benjamin Zorgnotti (Central) 17’ 38’’

4. Teva Poulain (Ind) 17’ 58’’

5. Fulbert Gara (ATN Run) 18’ 16’’

6. Rudy Gueguen (Ind) 19’ 30’’

7. Alexis Weyne (Ind) 20’ 05’’

8. François Dherbecourt (VSOP) 20’ 11’’

9. Tehau Noble (Ind) 20’ 12’’

10. Jean-Patrick Château (Club Dec) 20’ 17’’

…

14. Nais Hernandez (Ind) 20’ 34’’ 1re femme

16. Kassidy Kong (AS Oire) 20’ 47’’ 2e femme



*9 km

1. Benjamin Zorgnotti (Central) 37’ 02’’

2. Guénaël Oliveiro (BBKA) 38’10’’

3. Killian Barracosa (Ind) 39’ 25’’

4. Tehoarii Tapatoa (Ind) 39’ 54’’

5. Fulbert Gara (ATN Run) 39’ 59’’

6. Jean Willy Robert (Kokapat) 40’ 05’’

7. Pierre Lesy (Fei Pi Tri) 40’ 10’’

8. Ronan Pouliquen (AS Oire) 40’ 14’’

9. Stéphane Gicquel (Ind) 40’ 56’’

10. Pacôme Sergent (Tam Puna) 41’ 15’’

…

13. Aurélie Steelandt (IND) 42’ 08’’ 1re femme

24. Sakina Hann (ASCEP) 44’ 34’’ 2e femme

