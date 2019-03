Course à pied – La Tahitienne, c’est ce samedi 9 mars

Les organisateurs



La course « La Tahitienne®» est organisée par l’Association Sportive Courir en Polynésie (ASCEP), club affilié à la Fédération d’Athlétisme de Polynésie Française (FAPF) et sous l’égide de celle-ci. Cette course populaire d’une distance d’environ 3 km est strictement réservée aux femmes. L’allure est libre, marche ou course. Les poussettes sont tolérées sous réserve de rester en arrière des coureuses afin de ne pas les gêner.



Date, heure, lieu



La course se déroulera le samedi 9 mars 2019. Le départ est fixé à 17h00 devant les jardins de la Mairie de Pirae et sera précédé d’un échauffement collectif à 16h30. Les organisateurs se réservent le droit de modifier l’horaire du départ si nécessaire.



Le parcours



Départ de la mairie de Pirae en direction de Mahina par la rue Tefaatau (magasin Select) puis la rue Gadiot. Au rond-point de l’Avenue Charles De Gaulle, direction Mahina. Au rond-point du RIMAP, retour vers la Mairie de Pirae par l’avenue Pomare. L’arrivée sera jugée à l’entrée principale de la mairie. Seules les 100 premières arrivées seront chronométrées individuellement. Les suivantes seront chronométrées par tranche. L’important étant de participer.



Le parcours sera balisé par des plots de signalisation et protégé par des barrières signalétiques. La circulation automobile n’étant pas coupée, les coureuses sont tenues d’emprunter la partie droite de la chaussée, et devront respecter les consignes données par les officiels sur place.