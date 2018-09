Course à pied - Foulées Olympian's : Winsy Tama remporte la course

Parole à Winsy Tama :



Quelques mots sur cette victoire ?



« Je suis très content de ma participation aux Foulées Olympian’s Sport. C’est ma deuxième victoire cette saison, avec celle de la Nuit de la Course sur 5 km le mois dernier. La course a été assez difficile, avec la chaleur et un tout nouveau parcours. Un peu déçu de l’absence de quelques champions mais, comme on dit, les absents ont toujours tort. Je tenais à remercier mon coach Thierry Tonnellier et ma femme pour leur soutien. »



Quelques mots sur ton calendrier ?



« J’ai participé en mars dernier à un déplacement en Nouvelle Zélande pour faire de la course sur piste avec des coureurs plus forts que nous. Le but était de les tenir le plus longtemps possible pour faire un bon chrono. L’expérience a été enrichissante et je remercie ceux qui nous ont permis de la vivre. Je n’ai pas vraiment d’objectifs sportifs immédiats, je prends les courses comme elles viennent. »



Un dernier mot, un remerciement ?



« Oui, j’aimerais vous inviter à vous initier à la marche nordique en allant sur la page facebook athlé santé loisir ou marche nordique Tahiti. La marche nordique est accessible à tous, c’est une activité de plein air. On peut aller marcher à la plage comme à la montagne et ça fait travailler tout le corps, les bras travaillant avec les bâtons. Je suis actuellement en formation de coaching, le coach référence étant Thierry Tonnellier. Merci à tous. » Propos recueillis par SB