Course à pied – Corrida de Faa’a : Samuel Aragaw et Elodie Menou vainqueurs.

Comme l’année dernière, c’est dans le parking de Carrefour Faa’a que les coureurs avaient rendez-vous avant de prendre le départ au niveau de la passerelle. Le parcours, similaire à celui des années précédentes, était long de 8 km.



Les coureurs sont partis en direction de Faa’a pour un demi-tour au rond point de Heiri avant de se diriger vers la ligne d’arrivée placée dans le parking de la grande surface. Les ténors de la discipline tels que Teiva Izal, Teva Poulain ou encore Jean-Marc Carcy étaient bien présents mais l’absence du principal adversaire de Samuel Aragaw, Cédric Wane, lui a laissé le champ libre.



En effet, Cédric Wane, conseillé par ses coachs, a décidé de faire un break en ce mois de décembre pour récupérer et se reposer avant le début de sa prochaine saison en Xterra Pro. Au final, Samuel Aragaw (26’50’’) l’a emporté devant Teiva Izal (28’00’’) et Abderrahmane Ouiazem (28’02’’). Par la même occasion, le jeune sociétaire de Punaruu a amélioré de neuf secondes sa performance de l’année dernière.



Chez les femmes, une autre victoire pour l’as Tamarii Punaruu avec Elodie Menou (33’08’’) qui devance Guenaëlle Rauby de plus d’1’30’’. Ce mois décembre compte encore trois rendez vous pour les amoureux de course à pied. Le prochain se déroulera ce samedi 9 décembre, avec la Corrida de Noel proposée sur la commune de Punaauia. Sport Tahiti



Samuel Aragaw



« J’ai fait à peu près 400 ou 600 mètres avec le groupe et j’ai imposé mon rythme. Je savais que j’avais un meilleur niveau et je n’ai pas lâché mon chrono. Sur la première partie, avec le vent de dos, ça s’est bien passé et ça a été un peu plus dur après le demi tour où j’avais le vent de face, j’ai dû forcer un peu. »