Course à pied – Championnat de Polynésie 10 km : Benjamin Zorgnotti crée la surprise

Parole à Benjamin Zorgnotti :



Ton analyse de la course ?



« La course s’est plutôt bien passée, les conditions n’étaient pas si dures que ça au final. Il a fait quand même chaud, c’est pour ça que le chrono est d’autant plus beau, mais il n’a pas fait aussi chaud que lors du dernier cross par exemple, où là c’était vraiment écrasant. Il y avait moins d’humidité, ce qui fait qu’on a atteint le chrono espéré. Sinon, je suis parti sur mon allure, je savais que j’étais attendu, du coup je me suis plus fixé sur mon chrono que sur le fait de gagner la course, les deux n’étant pas incompatibles ! »



Quelques mots sur toi ?



« En gros, j’ai fait cinq ans d’études en France pour avoir mon diplôme d’ingénieur, je suis parti à l’âge de 17 ans. Je suis revenu en Polynésie pour quelques compétitions de triathlon avec les OTU (ndlr océania triathlon union), Jeux du Pacifique et autres. J’ai quitté la France pour faire trois-quatre mois en Nouvelle Zélande pour découvrir autre chose car on en avait un peu marre avec ma copine de nos jobs d’ingénieurs respectifs. On avait beaucoup de pression et autre et on a voulu faire autre chose. J’ai continué la pratique et là j’ai voulu me consacrer à 100% au triathlon. »



Tu souhaites devenir professionnel ?



« Oui, je suis revenu en Polynésie et j’espère faire du triathlon à temps plein, cela va être mon job à part entière, avec 30 à 35 heures d’entrainement par semaine. Cela englobe les entrainements, la recherche de sponsoring, les représentations un peu partout. C’est une décision importante qui a été prise à deux, avec ma copine. Elle me soutient, j’ai une équipe qui me soutient, ce qui est le plus important. J’ai mis toutes les chances de mon côté, il n’y a plus qu’à bosser dur et à attendre les résultats. »