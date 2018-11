Course à pied - ATN Urban Run 2018 : Samuel Aragaw et Elodie Menou en tête

Parole à Samuel Aragaw :



Quelques mots sur cette nouvelle victoire ?



« Je tiens à préciser que ce matin j’ai fait deuxième derrière Raphaël Larmour-Azzari lors des Océania sur piste, cela montre que je ne gagne pas tout le temps ! Ceci dit, je me sentais bien donc j’ai décidé de faire la course. Je m’étais dit que, dès le départ, j’allais imposer mon allure et que j’allais bien voir ce que cela allait donner. Finalement, cela s’est terminé par une première place. »



Tu as célébré récemment ton accession à la nationalité française ?



« J’avais eu ma nationalité le 16 octobre 2017 mais effectivement cette semaine j’ai été convoqué chez le haut-commissaire pour la validation de ma nationalité, du coup je suis français. Cela m’apporte beaucoup. Déjà, d’être français, c’est bien. Cela me permet de me déplacer à l’étranger pour faire des compétitions et c’est bien aussi de manière générale, cela représente beaucoup pour moi. »



Un dernier mot ?



« Je remercie l’organisation de cette course. C’était important pour moi d’y participer, tout d’abord parce qu’il y a les médias mais aussi parce que c’est un plaisir d’y participer avec tout ce monde. Je remercie mes sponsors Vaima Sport et Noni Energy, je remercie mon coach Yoann Oopa, mes parents, merci. » Propos recueillis par SB