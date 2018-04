Course à pied - 3e Trail Aito Sport : Une course intense remportée par Samuel Aragaw

Parole à Samuel Aragaw (1er) :



Quelques mots sur ta préparation ?



« Je ne me suis pas spécialement préparé pour cette course, je me suis décidé mercredi soir. Je ne me suis pas beaucoup entrainé depuis le marathon de Moorea car il a fallu que je récupère bien. Je ne m’entraine qu’une à deux fois par semaine. Mercredi, j’ai fait le championnat de 10 km, après ça je me sentais bien alors je me suis dit pourquoi ne pas faire cette course pour le fun. »



Pas trop dur la montée ?



« Je connaissais certains de mes adversaires, Teiva Izal, Thomas Lubin ou Teva Poulain. Chez moi il pleuvait, du coup j’ai mis mon collant et là grosse chaleur ! On est partis ensemble sur le plat, à la montée j’ai vu que certains étaient essoufflés, je me sentais bien, j’ai décidé d’attaquer à ce moment-là en me disant que je pourrais craquer moi aussi plus loin. Et c’est ce qui s’est passé dans la suite de la montée, en montagne, trois-quatre kilomètres plus loin. J’avais trop mal, j’ai même marché un peu avant de recommencer à courir. »



Et la descente ?



« Sur la descente, cela allait un peu mieux. J’ai vu arriver le deuxième (ndlr Justin Monnier), j’ai voulu accélérer mais je n’ai pas réussi ! Il est arrivé à ma hauteur, je ne le connaissais pas, apparemment il vient d’arriver. J’ai résisté, je me suis dit qu’il n’était pas habitué au climat et il a effectivement commencé à lâcher. »



« Ensuite le gars en rouge (ndlr Delbi Villa-Gongora) est arrivé, je lui ai demandé s’il faisait le 10 km il ne m’a pas répondu avant de me dire ensuite, « oui ». Je l’ai laissé passer devant, j’ai géré puis vers la fin j’ai accéléré pour gagner. J’ai souffert mais je ne voulais pas lâcher. Merci à la famille, aux fans et à mes sponsors Vaima Sport et Noni Energy. » Propos recueillis par SB