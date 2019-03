Course La Tahitienne® : circulation perturbée samedi à Pirae

PAPAEETE, le 4 mars 2019- La course La Tahitienne® se déroulera ce samedi 9 mars de 16h45 à 18h00 dans les rues de Pirae. Il est demandé aux usagers de la route une attention particulière en raison des perturbations à prévoir de la circulation pour cet évènement. Notamment au niveau de l’avenue Ariipaea Pomareet plus précisément à partir de la mairie de Pirae au carrefour de l’hippodrome, où la circulation sera interdite pour les besoins de la course à pied. La rue Gadiot, et l’avenue Charles de Gaule jusqu’au rond-point du RIMAP/P à Arue ainsi que l’Avenue AriipaeaPomare du rond-point du RIMAP/P au carrefour de l’hippodrome.

La plus grande prudence est recommandée auprès des automobilistes pour la sécurité de tous.



Rappelons que la course La Tahitienne® est organisée par l’Association Sportive Courir en Polynésie (ASCEP) club affilié à la Fédération d’Athlétisme de Polynésie Française (FAPF) et sous l’égide de celle-ci.

Cette course populaire d’une distance d’environ 3 km est strictement réservée aux femmes nées en 2007 et avant (catégorie benjamine, 12 ans au 31 décembre 2019). L’allure est libre, marche ou course. Les poussettes sont tolérées sous réserve de rester en arrière des coureuses, et de ne pas gêner celles-ci.



La course se déroulera le Samedi 9 mars 2019 Le départ est fixé à 17h00 devant les jardins de la Mairie de Pirae et sera précédé d’un échauffement collectif à 16h30. Les organisateurs se réservent le droit de modifier l’horaire du départ si nécessaire.



Les bénéfices sont intégralement reversés à l'association APAC, qui oeuvre à l'amélioration des conditions de vie des malades atteintes du cancer, notamment des cancers gynécologiques.



ll est encore possible de vous inscrire, les formulaires et le règlemement sont disponibles ci dessous: .