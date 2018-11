Cour d'assises : accusé de viol sur mineur, un sexagénaire nie les faits en bloc

L'accusé s'est présenté libre ce mardi lors de sa comparution devant la cour d'assises. Le procès s'est tenu à huis clos partiel. Après l'évocation des faits, la personnalité de l'accusé a été évoquée. L'individu, père de 12 enfants, est décrit comme un « travailleur » , un homme « autoritaire » , au sujet duquel l'enquête de personnalité n'a révélé aucun « élément défavorable sur sa conduite et sa moralité. » Son casier judiciaire ne comporte aucune condamnation.



Entendue par la cour d'assises, la victime, désormais mère d'un garçon de 5 mois, a demandé à la justice de faire son travail en indiquant qu'elle souffrait encore « tous les jours. »



La femme de l'accusé a été le premier témoin interrogé par la cour d'assises en ce premier jour de procès. Séparée de son mari depuis l'année durant laquelle se seraient déroulés les faits, elle a tenté de le défendre en déclarant qu'il était un homme bien, un « bon père de famille. » Sur les déclarations faites à l'époque des faits et selon lesquelles son mari la battait souvent, la mère de famille a semblé ne pas se souvenir. A ses yeux, toute cette histoire est un « coup monté », un complot ourdi par les parents de la victime qui aurait volontairement envoyé l'enfant au sein de leur foyer afin de « détruire son couple. »



Le procès devrait s'achever ce mercredi avec les plaidoiries de la partie civile et de la défense.