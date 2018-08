Cour d’appel : l’avocat général requiert 6 ans de prison contre le douanier proxénète

Lors de sa comparution devant la cour d’appel ce jeudi matin, l’ex-douanier, toujours très courtois à l’égard des magistrats, a indiqué qu’il avait fait appel de sa première condamnation car il estimait que la peine était « trop lourde. » Ce à quoi le président de la Cour d’appel lui a répondu en rappelant « l’extrême gravité » des faits reprochés. Le proxénète a justifié les lucratives activités parallèles qu’il entretenait à l’époque par la nécessité de « préparer sa retraite. » Tout comme lors de sa comparution en première instance, l’homme a reconnu l’intégralité des faits.



Avant de requérir 6 ans de prison ferme à l’encontre du mis en cause, l’avocat général s’est attardé sur les répercussions de cette affaire : « Gérald Darmanin est récemment venu sur le territoire et a décoré des douaniers particulièrement méritants. Aujourd’hui, dans le box des prévenus, nous avons le « mouton noir » de la douane qui restera malheureusement longtemps dans les mémoires comme étant le douanier proxénète (…) J’ai eu la curiosité de regarder hier quel avait été l’écho médiatique de cette affaire en première instance et outre les médias locaux, j’ai vu, à travers des dépêches AFP et Reuters, que les vicissitudes de cet homme avaient été connues nationalement, je dirais même internationalement. »



Alors que le prévenu avait choisi de ne pas être représenté lors de sa comparution devant le tribunal correctionnel, il a cette fois souhaité être assisté d’un avocat. Ce dernier, pour la défense de son client, a tenu à rappeler que l’affaire avait émergé dans un « contexte particulier » lié à plusieurs affaires impliquant les douanes. Ce qui avait créé un effet de « cristallisation » autour de ce dossier. L’avocat a, par ailleurs, affirmé que son client souffrait de « troubles dépressifs » et de « tendances suicidaires. »



La Cour d’appel rendra sa décision le 13 septembre prochain.