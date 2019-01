Cour d'appel : Radio bleue, une «radio politique à la gloire d’Emile Vernaudon »

PAPEETE, le 10 janvier 2019 -L’ancien maire de Mahina, Emile Vernaudon, Joinville Pomare et Gilles Tefaatau ont comparu ce jeudi devant la cour d’appel de Papeete dans le cadre de l’affaire dite « Radio bleue. » A l’encontre des trois hommes, poursuivis pour « altération frauduleuse de la vérité dans un écrit, abus de confiance, soustraction, détournement ou destruction de bien d’un dépôt public », l’avocat général a requis la confirmation des peines prononcées en première instance. La cour d’appel rendra son arrêt le 21 février prochain.



L’affaire avait été mise au jour suite à un rapport provisoire de la Chambre territoriale des comptes (CTC) portant sur la gestion de l’association "Api" au procureur de la République le

29 juin 2009. Cette association était en charge de la gestion de Radio bleue, une radio communale de Mahina.



L’enquête avait laissé apparaître que l’ancien maire de Mahina et président du parti Ai’a api, Emile Vernaudon, Joinville Pomare ainsi que Gilles Tefaatau, alors secrétaire général du parti, avaient détourné 270 millions de francs de subventions initialement destinées à la commune de Mahina. Entre 2002 et 2008, ces fonds avaient été utilisés à des fins personnelles et politiques. Bien que les statuts de l’association excluent à l’époque toute rémunération de ses membres, Joinville Pomare avait perçu un plus de 27 millions, dont une partie avait été transférée sur le compte de sa fille en Nouvelle-Zélande.