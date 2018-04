Coupure générale de l'Internet fixe

PAPEETE, le 10 avril 2018- Le réseau internet fixe polynésien serait à nouveau victime d'une attaque selon l'opérateur Vini qui a envoyé un communiqué à ses abonnés:



Dysfonctionnement internet dû à des attaques DDos

"Cher(e) client(e),

Avec la croissance exponentielle du volume de données mondial sur Internet, les attaques par "déni de service distribué" (DDoS) sont de plus en plus fréquentes et plus particulièrement, dans la zone Asie-Pacifique.

Aussi, malgré nos dispositifs de sécurité en place, plusieurs attaques DDoS ont eu lieu ce week-end et nous en subissons aussi actuellement, entraînant des dysfonctionnements au niveau des services Internet fixe.

Pour votre information, une attaque DDoS vise à rendre un serveur, un service ou une infrastructure indisponible, en surchargeant la bande passante du serveur ou en accaparant ses ressources jusqu'à épuisement, l'empêchant ainsi de répondre au trafic légitime.

Les multiples interventions des équipes techniques de VINI et de l’OPT durant le week-end ont permis la remise en route rapide (en moins d’une heure par attaque) des connexions Internet. Actuellement, ces mêmes équipes travaillent à la résolution de ces attaques.

Veuillez nous excuser pour la gêne occasionnée."

Le service client.



Seul le réseau mobile 3 G restait disponible en fin d'après-midi, ce qui nous a permis de recevoir et diffuser ce communiqué