Coupure de réseau mobile ce jeudi dans plusieurs archipels

Tahiti, le 16 mars 2023 – Jeudi, les communications internet et téléphonie fixe et mobile ont été interrompues dans plusieurs archipels tels que les Marquises, Australes et Tuamotu. Ces dysfonctionnements sont liés à des travaux de l’opérateur Onati sur les installations téléphoniques.



Jeudi, à partir de 7h30, plusieurs interruptions de communication (internet, téléphonie fixe et mobile) ont affecté le réseau Vini et par répercussion les abonnés de Vodafone dans plusieurs archipels de Polynésie tels que les Australes, les Tuamotu et les Marquises. Dans un communiqué diffusé par Onati jeudi, la compagnie de téléphonie mobile évoque “un chantier de l'opérateur Onati sur ses installations” à l’origine de ces dysfonctionnements. Le haut-commissariat a de son côté, immédiatement rassuré que l'ensemble des autorités, “la gendarmerie, les acteurs du secours et du sauvetage en mer, de la santé ou encore de l'aviation civile ont été avisés”. Il a également été recommandé de privilégier les communications par satellite dans les zones concernées.