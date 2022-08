Coupure d'électricité massive en Guyane dans la nuit

Paris, France | AFP | mardi 09/08/2022 - Les communes du littoral de la Guyane ont été privées d'électricité plusieurs heures dans la nuit de lundi à mardi, a indiqué mardi la préfecture, tandis qu'EDF recherche l'origine de la panne.



"Une rupture d'alimentation électrique haute tension a entraîné ce matin une coupure d'électricité en Guyane, localisée principalement sur le littoral", a indiqué le préfet lors d'un point presse mardi matin.



La majorité des près de 300.000 Guyanais résident sur le littoral.



En milieu de matinée, l'électricité avait été rétablie dans tous les foyers, selon EDF qui explique dans un communiqué que la "coupure fait suite à la mise en sécurité des deux lignes haute tension reliées à la centrale hydroélectrique de Petit-Saut". "L'origine de la mise en sécurité des deux lignes est en cours d'investigation", assure EDF.



"Les sites de consommation les plus sensibles disposant de capacités de secours n'ont pas été impactés, notamment les hôpitaux, l'aéroport ou le port", a précisé le préfet.



Les ministères de la Transition énergétique et des Outre-mer ont tenu à rappeler à cette occasion "le soutien du gouvernement au projet de la centrale d'EDF dit +du Larivot+", selon eux "essentiel à la sécurité de l'approvisionnement en électricité en Guyane en raison du vieillissement de la centrale thermique existante de Dégrad-des-Cannes".



Le tribunal administratif de Guyane a annulé mi-juillet le permis de construire accordé en 2020 à EDF pour la construction d'une centrale électrique en bord de mer à Larivot, près de Cayenne, nouvel épisode de l'intense bataille juridique qui se joue autour de ce projet qui déchire les écologistes et EDF, soutenue par le gouvernement.