Coupe de la Ligue: le PSG facile, Lyon sans trembler

Paris, France | AFP | mercredi 18/12/2019 - Le Paris SG a largement dominé Le Mans 4 à 1 mercredi en 8es de finale de la Coupe de la Ligue, où Lyon s'est qualifié sans trembler en disposant de Toulouse sur le même score avec une équipe remaniée.



Huit fois vainqueur de la compétition, le PSG a réalisé une très bonne prestation au Mans, menant 3-0 à la pause face à un adversaire dépassé. Sarabia, Choupo-Moting, Mbappé et Di Maria sont les buteurs parisiens.

Dans les autres rencontres, Amiens a arraché la qualification dans les toutes dernières secondes à domicile contre Rennes (3-2).

Saint-Etienne s'est défait de Nîmes dans le Gard (2-1), Strasbourg est allé s'imposer à Nantes (1-0) et Brest a éliminé Bordeaux (2-0).

Plus tôt dans la soirée, Lyon, avec plusieurs jeunes, s'était imposé sans trembler 4-1 contre des Toulousains lanterne rouge en Ligue 1, qui ont concédé au Parc OL leur huitième défaite consécutive toutes compétitions confondues.

Mardi, Lille et Reims s'étaient eux aussi qualifiés, aux dépens de Monaco et Montpellier.

Le tirage au sort des quarts de finale de la compétition aura lieu à 23h15 et sera effectué par l'ancien joueur Frédéric Déhu.