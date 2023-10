Coupe de Tahiti Open : Fierro et Pierson au-dessus du lot

Tahiti, le 15 octobre 2023 - Elle vient clôturer saison pour bon nombre des surfeurs locaux, la coupe de Tahiti Open a une nouvelle fois tenue toutes ses promesses ce week-end, à l'embouchure de Taharu’u. Le vétéran du tour, Steven Pierson, a confirmé son statut de compétiteur hors pair en s'imposant dans la catégorie surf Open, tandis que du côté des filles, Kohai Fierro renoue enfin avec la victoire.



Elle fait partie des compétitions les plus exigeantes du tour local, la coupe de Tahiti Open invite chaque année tous les meilleurs riders à venir se mesurer sur le beachbreak de Papara. Qu'importe l'âge, la compétition met en évidence l'élite du surf local. Et pour cette édition 2023, les compétiteurs ont dû composer avec des conditions de vagues imprévisibles, ainsi qu'un fort courant. Ce qui n'a toutefois pas empêché le spot de délivrer quelques bijoux aux riders les plus affûtés.



En bodyboard, Tahiri Tehei a su trouver les bowls adéquats pour faire parler son talent et s'imposer avec la manière contre Iron Faua, Steven Bonnet et Heiarii Etaia. Du côté des Drop Knee, Teihoarii Tapatoa s'est octroyé une victoire avec la manière face à Dayven Faua, Raimana Puhetini et Moroni Temahuki. En Kneeboard, Varoa Boosie, pourtant mené au score sur l'ensemble de la finale, a fait preuve de caractère pour aller chercher sa victoire face à un Taimoana Chollet des grands jours, qui s'est d'ailleurs offert la victoire en Bodysurf. Autre athlète inscrit dans deux disciplines, Nainoaiki David, a réalisé un magnifique parcours en surf Open et s'est montré intraitable en Stand-up Paddleboard, discipline qu'il a remporté haut la main. En longboard, Moana Domenech s'est également imposé avec conviction dans sa finale face au prodige local Heifara Tahutini Junior et au très expérimenté Jonathan Romand Piquant.



Une victoire tant attendue



Grande favorite du championnat local, la benjamine du camp Fierro a malheureusement connu plusieurs contre-performances cette saison. Finissant très régulièrement sur la deuxième marche du podium, les résultats de Kohai ne traduisaient pas son talent. En effet, la jeune surfeuse sublime bien souvent ses séries d'un surf puissant et engagé, tout en affichant un style unique : un plaisir pour le public de connaisseurs. Et ce week-end, hors de question de finir la saison sur une mauvaise note. En finale, face à une Kiara Goold insatiable, Kohai Fierro a fait parler la différence de puissance : des rollers bien appuyés sur les gauches de Taharu'u que les juges n'ont pas manqué de saluer. Score final 12,77/20, suffisant pour remporter la coupe de Tahiti Open 2023.



Une leçon pour les futures générations



Il n'a plus rien à prouver, Steven Pierson, 'aito émérite du championnat polynésien Open, a une nouvelle fois défié tous les pronostics. À l'heure où le surf s'est considérablement orienté vers une approche plus aérienne et technique, Steven a rappelé aux nouvelles générations qu'un surf appuyé sur le rail était intemporel. Pourtant, en face de lui, la meute de jeunes loups n'avait qu'une seule envie : se faire les dents. Keo Chabrier, Erwan Figuri, Manake'i Kahiha ou encore Hauroa Maiotui, tous ont eu l'occasion durant la compétition de faire tomber “le coach” à coup de ‘air reverse’ ou autres manœuvres flamboyantes. Mais en compétition, rien ne remplace la stratégie, le placement au line-up, la lecture de vague et un caractère forgé par une solide expérience. Et du caractère, Steven en a à revendre. En finale, pourtant mené au score par un Teiva Tetahio indomptable, le vétéran n'a pas fléchi. À la recherche d'un score, Steven a réalisé sur sa dernière vague un enchaînement parfait, à quelques secondes du buzzer. 13,70/20 pour Steven contre 13,50 pour Teiva, la victoire fut bel et bien pour coach Steven. Les nouvelles générations sont prévenues, l'ancienne garde veille toujours.



Rédigé par Wendy Cowan le Lundi 16 Octobre 2023 à 10:43 | Lu 195 fois