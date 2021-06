Coupe de Moorea : Temanava prend une option sur la finale

Moorea, le 7 juin 2021 - Lors des matchs de demi-finales aller de la Coupe de Moorea, disputés samedi et dimanche, l’équipe de Temanava a pris une bonne option sur la qualification en battant Tiare Anani sur le score de 2 buts à 1. Mira et Tapuhute n’ont pour leur part pas réussi à se départager à l’issue d’un match très fermé (2-2). Les matchs retour de ces demi-finales auront lieu ce week-end.



Nouveau week-end de Coupe à Moorea avec les demi-finales aller. La première rencontre qui a opposé Tiare Anani, de Paopao, à Temanava, de Maatea, a tenu toute ses promesses. Temanava a aligné d’entrée son équipe type, celle évoluant d’habitude en Ligue 2 de Tahiti, avec sa redoutable attaque. Ce sont d’ailleurs les attaquants rouges, avec notamment les accélérations fulgurantes du Calédonien Yorick Wadehnane, qui ont créé, durant le premier quart d’heure, des situations chaudes dans la surface de Tiare Anani sans pour autant cadrer leurs frappes.



Les joueurs de Paopao ont donc fait le dos rond avant de se projeter vers l’attaque. Et une fois le quart d'heure de jeu passé, Heihau Hanere a marqué un but sur un superbe coup franc en pleine lucarne. Mais le but a finalement été annulé suite à une faute de la défense des rouges avant le coup de sifflet de l’arbitre. Mais ce n'était que partie remise pour Hanere puisque dans la minute qui a suivi, suite à une faute de main d’un défenseur rouge dans sa surface de réparation, le jeune meneur de jeu de Tiare Anani à ouvert le score sur penalty (1-0).



Temanava n’a pas tardé à réagir puisqu’à la 26ème minute, Vaiharuru Tapotofarerani a profité d’une ouverture lumineuse de Ramssi Tapotofarerani pour battre Raiura Hanere, le portier de Tiare Anani, grâce à une frappe à ras de terre (1-1). Les deux équipes ont continué par la suite à attaquer mais le score n'a plus bougé jusqu’à la pause.



Raiura Hanere dans un grand jour pour Tiare Anani



Au retour des vestiaires Temanava a immédiatement mis la pression sur le but adverse. Sauf que Tiare Anani a pu compter sur son gardien Raiura Hanere. Ce dernier a d’abord arrêté les dangereux coup-francs de Elios Nui (56ème) et de Makaly Xovi (61ème), puis a gagné son duel face à Yorick Wadehnane (65ème). Tiare Anani s’est ensuite retrouvé à dix suite à l’expulsion de Toarere Tama pour un geste d’énervement.



Les attaquants de Temanava ont ensuite profité de leur supériorité numérique pour prendre de vitesse à maintes reprises la défense des oranges, mais le portier de Tiare Anani était décidément dans un grand jour. Mais à force de subir, Tiare Anani a finalement craqué à la 88ème minute lorsque Timi Toromona a profité d’une mauvaise relance de la défense des orange en lançant rapidement Makaly Xowy à la limite de la surface de réparation adverse. Xowy a alors décoché un tir à ras de terre qui a fait mouche (2-1). L’équipe de Temanava sort donc victorieuse, mais les retrouvailles entre les deux équipes dimanche prochain pour la deuxième manche promet du spectacle.



Les jeux restent ouverts entre Tapuhute et Mira



La deuxième demi-finale, qui a opposé Mira, de Papetoai, à Tapuhute, de Haapiti, a été par contre beaucoup moins spectaculaire. La faute à l’organisation défensive des deux formations consistant à exercer un pressing agressif sur chaque porteur de balle de l’équipe adverse. Ce qui leur a certainement empêché de développer leur jeu habituel. Comme à son habitude, Tapuhute s’est alors remis au talent de son leader technique Tevairoa Tehuritaua. Ce dernier a d’abord vu son coup franc frôler le montant droit de la cage adverse (5ème), puis a profité d’une mauvaise relance de la défense de Mira pour s’en aller seul vers le but adverse. Mais sa frappe a été superbement détournée en touche par Louis Vayrac, le portier des bleus (9ème). C’est toutefois les joueurs de Papetoai qui ont ouvert le score sur leur première occasion de but. A la 17ème minute, Allan Hnyeikone a vu son tir heurter le montant du but adverse. Mais Sylver Teheura a bien suivi, et a placé tranquillement son tir dans le but des blancs (1-0).



Hormis une grosse bataille physique, plus rien ne s’est passé jusqu’à la 37e minute. Moment choisi par Tevairoa Tehuritaua pour se jouer de la défense de Mira, avant de décaler Tevahitua Tepa d’une talonnade géniale. Ce dernier a alors battu le portier de Mira par un tir à ras de terre (1-1).



Puis à l'entame de la deuxième période, Tevaihau Tehuritaua a doublé la mise pour les blancs en marquant un joli but sur corner direct. Tapuhute a ensuite placé, pour le reste du match, un gros bloc défensif devant son but. Et après s’être heurté pendant toute la deuxième mi-temps à la défense des blancs, Mira a finalement réussi à égaliser sur penalty dans les derniers instants du match alors que ses supporters n’y croyaient plus (2-2). Après cette première manche très fermée, les deux équipes se retrouveront encore samedi prochain pour le match retour.