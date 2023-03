Coup de tonnerre à l’École de comédie musicale

TAHITI, le 26 mars 2023 - La classe de théâtre de l’École de comédie musicale (ECM) se prépare à monter sur scène pour présenter son travail de l’année. Huit apprentis comédiens présenteront Coup de tonnerre, une pièce de Martine Rigollot mise en scène par Benjamin Chaboudez.



Benjamin Chaboudez, fondateur de l’École de comédie musicale (ECM), et sa classe adulte de théâtre ont jeté leur dévolu sur Coup de tonnerre pour présenter leur travail de l'année, les 1er et 2 avril au Petit théâtre de la Maison de la culture. Cette pièce, écrite par Martine Rigollot et mise en scène pour l'occasion par Benjamin Chaboudez, est une comédie qui se passe dans une maison d’hôtes et qui réunit huit personnages.



Un mariage et un fantôme



Deux artistocrates désargentés ont transformé leur propriété en maison d’hôtes. Une cousine vient leur rendre visite. Elle leur annonce son récent mariage. " Cette annonce, inattendue, va surprendre tout le monde ", précise Benjamin Chaboudez. " D’autant plus que le couple s’est rencontré dans une cellule de dégrisement ." Parmi les personnages, se trouve un fantôme qui va tenter d’entrer en contact avec les personnes réunies dans la maison d’hôtes. " Il va tenter de les prévenir que le mari est un dangereux criminel ", précise Benjamin Chaboudez.



La pièce sera interprétée par des amateurs " qui ont toutefois une certaine expérience. Ils prennent des cours depuis quatre ou cinq an s". Les représentations sont, pour eux, la finalité de leur grand projet de l’année.



Pour donner chair aux personnages, le metteur en scène s’est inspiré de rôles déjà existants comme Jessica Rabbit, héroïne de Qui veut la peau de Roger Rabbit ?, de l’incroyable Mister Jack ou encore de Cruella.



Les ados sur scène en juin



ECM compte la classe adulte de théâtre, une classe de chant et une classe de comédie musicale pour les enfants et adolescents. Ceux-ci présenteront leur travail les 10 et 11 juin au Petit théâtre. Ils proposeront une reprise de The Greatest Showman. Il s’agit d’un film biographique qui retrace l’histoire de l’entrepreneur américain Phineas Taylor Barnum. Ce dernier a, à la fin des années 1870, fait fortune grâce notamment aux freak shows, ces shows qui consistaient en l’exhibition d’êtres humains aux caractéristiques physiques atypiques. Il fonda le cirque Barnum en 1871 qui fût rapidement prospère. Dans ce spectacle, des adultes des classes de théâtre et de chant feront leur apparition.





Pratique



Le 1er et 2 avril au Petit théâtre de la Maison de la culture, à 18 heures.

Tarif : à partir de 1 000 Fcfp. Une billeterie sera mise en place à la caisse le soir des représentations. Réservation par mail :

