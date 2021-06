Coup de filet ANOM: derrière le coup technologique, une prouesse humaine

Paris, France | AFP | mercredi 09/06/2021 - L'idée est brillante mais n'aurait rien donné sans un remarquable travail de renseignement humain. L'opération du FBI annoncée mardi, qui a conduit à l'arrestation de 800 criminels dans le monde, s'est appuyée sur une spectaculaire pénétration au coeur du crime organisé.



Selon la police fédérale américaine, l'agence européenne de police Europol et plusieurs capitales, près de 12.000 téléphones ont été distribués aux criminels de tous poils pendant trois ans. Mais alors qu'ils étaient présentés comme inaccessibles aux forces de l'ordre, les appareils leur transmettaient directement les informations.



"Ce n'est pas une arnaque ordinaire", se réjouit pour l'AFP Vanda Felbab-Brown, analyste à l'institut américain Brookings. "Elle souligne, une fois encore, combien les opérations d'infiltration sont fondamentales dans la lutte contre le crime organisé".



Car s'il était judicieux de mettre au point un tel "mouchard", encore fallait-il le distribuer sans éveiller les soupçons. "Je ne peux imaginer une telle opération au Mexique", poursuit-elle. "Le risque serait énorme qu'elle soit compromise par des responsables corrompus".



En 2018, l'infiltration par le FBI des systèmes de communications cryptées "Phantom Secure" et "Sky Global" avait permis d'accéder aux communications de dizaines de milliers d'utilisateurs, y compris des figures du crime organisé. La fermeture des plateformes a alors créé un vide, que l'agence américaine a voulu combler avec son propre système, ANOM.



Une "source humaine confidentielle" non identifiée a conçu le système et accepté de le disséminer sur le marché noir. Le bouche à oreille a fait le reste. Trois ans plus tard, l'opération a produit 800 arrestations, 700 lieux perquisitionnés, plus de 8 tonnes de cocaïne et 22 de cannabis saisis ainsi que 250 armes à feu et plus de 48 millions de dollars (39 millions d'euros).



Comment peuvent-ils avoir confiance ?



Mais l'impact de ce coup de maître est aussi psychologique. "Il instille un très haut niveau d'insécurité au plus haut niveau des groupes, qui vont se méfier les uns des autres", renchérit Vanda Flebab-Brown. "A chaque fois que les autorités parviennent à semer la défiance, à rendre la coopération plus difficile, c'est un gain technique majeur".



Les observateurs pronostiquent désormais une certaine tension. Comment les gangs vont-ils communiquer ? Seront-ils tentés par le contact physique, pourtant très risqué ? L'activité sera-t-elle ralentie ? Une nouvelle messagerie cryptée verra-t-elle le jour ?



"J'imagine que pas mal de gens sont en train de casser leurs téléphones et vont aller se cacher", explique Bryce Pardo, du centre de réflexion RAND à Washington.



"C'est la première fois que des forces de l'ordre conçoivent et déploient leur propre service de communication cryptée. Et rien que ça pourrait dissuader d'autres groupes criminels d'utiliser des services similaires. Comment peuvent-ils avoir confiance ?"



La déflagration aura des répercussions pendant plusieurs mois, y compris au sein des organisations qui ont été épargnées par l'opération et pourraient tenter d'en tirer profit.



"Cela ouvre la possibilité de changements significatifs dans le paysage criminel mondial", estime à cet égard Jake Harrington, spécialiste du renseignement au Centre pour les études stratégiques internationales (CSIS).



"Des groupes rivaux non concernés pourraient essayer de capitaliser là dessus, ce qui pourrait troubler les équilibres du marché", renchérit Bryce Pardo.



Au-delà, les services voudront comprendre comment les principaux acteurs se réorganisent. Et cela ne pourra venir que du renseignement humain, insiste Vanda Felbab-Brown.



"Le renseignement technique donne une photo du réseau. Il apporte rarement de renseignement stratégique: comment pensent ces gens, comment prennent-ils leurs décisions, celles-ci viennent-elles des chefs ou ne sont-elles que des réactions au marché ? Tout cela ne peut venir que du renseignement humain", assure-t-elle.



L'avenir, conclut-elle, mélangera la technologie et les méthodes traditionnelles. D'un côté, le chiffrage ultra-complexe, de l'autre la rencontre dans un parc avec un homme en sandales et tee-shirt qui prouve qu'il ne porte pas de micro. D'un côté, les réserves en crypto-monnaies, de l'autre les sacs de billets enterrés dans un sous-sol.



"On n'en pas fini avec le jeu du chat et de la souris", estime Mme Felbab-Brown qui juge que l'opération "Bouclier de Troie" aura eu le mérite d'"équilibrer le rapport de force" entre criminels et forces de l'ordre.



A l'avenir, "nous combinerons les technologies ultra-modernes avec des méthodes primitives", assure l'experte.