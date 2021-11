Coup de chaud sur Arue

Tahiti, le 21 novembre 2021 - Un important incendie s'est déclaré dimanche en début d'après-midi sur une crête des hauteurs de Arue. Deux hélicoptères Dauphin se sont relayés pendant tout l'après-midi pour assister les pompiers de Pirae, Mahina et Papeete et surtout permettre de maintenir le feu au plus loin des habitations.



C'est un dimanche après-midi assez agité qu'on vécu les habitants des hauteurs de Arue. Vers 13 heures, d'épaisses fumées ont commencé à s'élever de la forêt située sur la crête voisine du lotissement Moetarava à Erima. Les riverains sont sortis nombreux pour observer l'incendie, dont le crépitement était parfaitement audible et les flammes parfaitement visibles depuis les servitudes alentours…



Rapidement, les pompiers de Pirae et Mahina sont intervenus pour tenter d'accéder au foyer de l'incendie avec deux camions. Un premier hélicoptère Dauphin équipé d'un ballon d'eau a décollé vers 14h30 pour endiguer les flammes dans les zones les moins accessibles, suivi un peu après 15h d'un second hélicoptère Dauphin. Les deux appareils se sont relayés tout l'après-midi jusqu'à plus de 18 heures pour déverser l'eau sur les zones les plus hautes.



Inquiétudes



Comme l'expliquait le responsable de centre d'alerte de Arue, Xavier Bonnet, chez nos confrères de TNTV, la principale inquiétude a longtemps concerné les habitations du lotissement Moetarava. Un camion des pompiers de Papeete a été placé en prévention sur la zone pour intervenir en protection des riverains. Heureusement, le feu s'est éloigné du lotissement, se séparant en deux foyers, l'un progressant vers la montagne, l'autre plus en contrebas et accessible par les équipes des pompiers au sol.



A la nuit tombante, le feu était globalement maîtrisé, mais des volutes de fumée continuaient de s'élever de plusieurs points de la montagne et imposaient aux autorités de rester en état de surveillance pour la soirée. Après le passage des flammes, de vastes étendues carbonisées étaient bien visibles sur la montagne…