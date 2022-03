Couac administratif pour l'extension de Pamatai Hills

Tahiti, le 9 mars 2022 – L’arrêté autorisant l’extension de 214 lots du lotissement Pamatai Hills a été retiré in extremis en début de semaine à la demande du lotisseur. La légalité de cet acte était au cœur d’une procédure de référé ouverte à la demande du haut-commissariat.



La poursuite des travaux de viabilisation de la troisième tranche du lotissement Pamatai Hills devra attendre. Lundi, l’arrêté de juillet dernier autorisant ces travaux a été annulé sur décision du ministère de Jean-Christophe Bouissou. Un rétropédalage opéré in extremis à la demande du lotisseur, la société Pamatai détenue par l’homme d’affaires Louis Wane. Le permis de lotir délivré il y a huit mois par le ministère du Logement et de l'Aménagement venait d’être porté, fin février, à la connaissance du tribunal administratif par le haut-commissariat. Après contrôle de sa légalité, l’État demandait une suspension de l’autorisation à l’appui d’arguments qui semblent assez solides pour justifier une telle valse-hésitation. Une audience publique était programmée ce mercredi en urgence. Privée d’objet, l'évocation en justice n’a pas eu lieu.



Problèmes d’eau et de sécurité



La troisième tranche de Pamatai Hills table sur une extension de 214 lots de ce lotissement résidentiel situé sur les hauteurs de Faa’a. Mais pour la lancer, le lotisseur devra revoir sa copie, le ministère de l’Aménagement aussi. Car le précédent arrêté d’autorisation semble avoir été accordé en juillet dernier en méconnaissance de plusieurs dispositions du Code de l’aménagement de la Polynésie française. D'une part, l’arrêté gouvernemental ne comporte aucune motivation. D'autre part, les éléments du dossier présenté par la SNC Pamatai pour obtenir cette autorisation ne permettent pas de garantir un approvisionnement en eau potable satisfaisant. Enfin, selon le haut-commissariat, l’autorisation n’aurait jamais dû être accordée en l’absence d’accessibilité routière suffisante, notamment pour les véhicules de secours et de sécurité incendie. Selon nos informations, une nouvelle demande d’autorisation, révisée en conséquence, pourrait être déposée "très vite" à la Direction de la construction et de l’aménagement par la société Pamatai.