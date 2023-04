Costa Rica: éruption du volcan Rincon de la Vieja, aucun dégât

San José, Costa Rica | AFP | samedi 21/04/2023 - Le volcan Rincon de la Vieja, au Costa Rica, a enregistré une éruption explosive vendredi, sans affecter la population ou les infrastructures, selon les autorités.



L'éruption de ce volcan situé dans la province de Guanacaste (nord-ouest) et qui culmine à 1.895 mètres d'altitude "a atteint environ 2.500 mètres au-dessus du sommet, projetant principalement des matériaux chauds hors du lac (du cratère) qui sont transportés par des rivières vers la face nord du volcan", a indiqué le géologue Blas Sanchez dans une vidéo diffusée à la presse par la Commission nationale d'urgence (CNE).



"Ce volcan a enregistré tout au long de la semaine des éruptions, même si elles n'ont pas été aussi importantes que celle-ci, et a rejeté des matériaux dans les rivières, ce qui lui confère une activité élevée", a ajouté M. Sanchez.



Le géologue de la CNE a souligné que ce type d'éruption "laisse présager une augmentation de l'activité".



Le volcan se trouve actuellement au niveau d'alerte 2 sur une échelle de dangerosité qui en compte 4, ce qui signifie une sismicité "significative" et de petites éruptions avec "une émission importante de gaz acides", selon l'Observatoire volcanologique et sismologique du Costa Rica (Ovsicori).



Pour l'heure, les autorités ont demandé aux habitants des localités situées sur le versant nord du volcan de ne pas s'approcher des rivières et des ruisseaux qui en descendent en raison d'une possible contamination par les matériaux projetés lors de l'éruption.



Aucun dommage aux personnes ou aux infrastructures n'a été signalé, a fait savoir le CNE.



Le Costa Rica abrite 120 volcans, mais seuls cinq d'entre eux sont toujours actifs.