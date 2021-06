Cosso & Co : un concert à la Plage avant une tournée en Europe

TAHITI, le 21 juin - Le groupe de Pierre Cosso, Cosso & Co, jouera au restaurant La Plage le 8 juillet prochain. L’occasion de présenter la nouvelle formation et les chansons d’un premier album dont l’enregistrement s’est achevé il y a une semaine. Une tournée s’organise en France et probablement en Italie et en Allemagne.



Ainsi va la vie est une chanson issue du premier album du groupe Cosso & Co qui tourne sur les ondes depuis plusieurs semaines. " Elle a reçu un très bel accueil ", assure Pierre Cosso, leader du groupe. Il ajoute : " J’espère qu’il en sera de même pour Moana qui vient tout juste de sortir ."



Moana raconte la vie d’un Paumotu qui s’engage dans l’armée française à la veille de la guerre. Ce qui tranche avec le style enjoué et le texte plein d’humour de Ainsi va la vie. Elle a été inspirée par Maxime Aubry, vétéran du Bataillon du Pacifique et grand-père fa’a’amu de Pierre Cosso. " J’ai toujours eu beaucoup d’admiration pour lui ". Il est parti il y a un mois, avant de fêter ses 104 ans. " C’était un homme qui avait toujours la pêche, qui était toujours positif. " La chanson Moana est pour lui et pour ses compatriotes. " J’ai écrit le texte pour ceux qui sont partis à la guerre et qui ne sont pas revenus. "



Lorsque Moana s’engage, il ne s’imagine pas ce qui l’attend. " Moana voulait faire le tour de la Terre dans sa pirogue, à ciel ouvert ", dit la chanson. " Son père lui a dit de se porter volontaire. Il lui a dit de tenter sa chance dans l’armée de l’air. " Moana s’engage. Il quitte le fenua sous le regard de ses parents. " À Tahiti, quand on part, on ne pleure pas, on reste fier ." Mais c’était sans savoir. Ses parents le voient partir " le poing en l’air ". Mais Moana ne rentre pas. " À Tahiti, quand quelqu’un part, maintenant, on pleure à cœur ouvert. "



Onze chansons



Toutes les chansons de Pierre Cosso ont un message. Il y en a onze sur l’album, comme par exemple "Blonde et Brune de Java", "Mon enfance", "Les Oiseaux se cachent pour mourir" ou "Pour un monde meilleur". " Elles ont une histoire, ont surgi d’une émotion. " Elles ont des tendances blues, jazz, pop, rock. Elles sont pour certaines autobiographies, parlent de l’église, de l’enfance, de l’amour. Elles ont été jouées pour la première fois il y a près d’un an lors d’un concert donné au restaurant O Belvédère.



La formation de l’époque a changé, le groupe aujourd’hui est composé de Bruno Demougeot au clavier et au chant, de Christian Chebret, alias Kion, à la guitare, de Vatea Le Gayic à la basse et de Stéphane Rossoni à la batterie. Riccardo et Vaitiare font les chœurs. Le concert du 8 juillet permettra de découvrir ce nouveau groupe. Une attention particulière sera portée à la qualité du son et des lumières " pour que l’événement soit à la hauteur du talent de chacun des musiciens ", déclare Pierre Cosso. À l’entendre, en répétition, il vit " des moments de grâce. J’ai l’impression d’être aux premières loges d’un concert parfois ! "



L’album Cosso & Co devrait sortir dans peu de temps. L’enregistrement s’est achevé il y a quelques jours à peine. Il va être mixé à Paris et masterisé à New York. Pierre Cosso affirme y avoir consacré deux années de sa vie, " presque nuit et jour ". Il a écrit une vingtaine de titres au total avant de faire sa sélection. Tout cela a suscité chez lui un certain nombre de remises en question.



France, Italie, Allemagne



Pour la suite, une tournée se dessine, co-produite par Lionel Ducos. Fondateur du label Ducosphère en Métropole, il a assisté au concert du Belvédère en juillet dernier et a été " emballé ". La tournée devrait se dérouler en Métropole, mais aussi en Italie et en Allemagne, car Pierre Cosso y a un "public fidèle". Il rappelle que dans les années 1980, il y a joué des tubes. " J’ai sorti des 45 tours qui ont fait partie un temps du top 50. " Aussi, le public le connaît-il déjà comme chanteur, lui qui a également une petite renommée en tant qu’acteur.



En attendant, il donne rendez-vous aux fidèles de Polynésie à la Plage. " C’est l’endroit où nous avons donné un tout premier concert privé en 2018, où l’on a tourné un clip ", explicite-t-il.