Corse: un randonneur de 41 ans porté disparu sur le GR20

Ajaccio, France | AFP | jeudi 09/08/2018 - Un randonneur de 41 ans, vu pour la dernière fois mercredi midi alors qu'il entreprenait l'ascension sur le GR20 de l'Incudine (Corse-du-Sud) où se sont abattus des orages localisés, est recherché, a annoncé jeudi la gendarmerie.



Les recherches sur cette montagne, la plus haute de Corse-du-Sud qui culmine à 2.136 mètres, ont été interrompues jeudi à 18H "par mesure de sécurité pour les personnels engagés qui ont été évacués des points hauts" en raison des orages, a précisé à l'AFP un porte-parole du peloton de gendarmerie haute montagne (PGHM).

Les recherches doivent reprendre vendredi matin à 8H00, selon la même source. Elles avaient débuté mercredi après-midi dès l'alerte donnée.

L'homme a été vu pour la dernière fois mercredi à 12H30, alors que des orages localisés ont éclaté à 13H00.

Des recherches aériennes ont été menées et 20 personnels du groupe montagne de la gendarmerie ont été déployés sur la zone où l'ensemble des sentiers susceptibles d'avoir été utilisés ont été parcourus par des patrouilles à cheval, a détaillé le PGHM.

Un appel a témoin a été émis pour retrouver Florian Bellin qui a été vu pour la dernière fois par un groupe de randonneurs au niveau du Bocca du Chiralba sur le GR 20.

"La personne recherchée est svelte, chauve, et porte un pantalon noir, un t.shirt respirant manche longue de couleur grise, un bob rouge, des lunettes, un sac à dos", précise l'avis de recherche qui demande à toute personne disposant d'informations de contacter le PGHM Corse au 04 95 24 24 00 ou la gendarmerie de Sainte-Lucie de Tallano au 04 95 78 80 17.