Corse : cinq morts lors d'un épisode orageux très brutal

Sagone, France | AFP | jeudi 18/08/2022 - Le bilan des violents orages qui ont frappé la Corse jeudi matin est monté à cinq morts avec les décès d'un pêcheur à Girolata (Corse-du-Sud) et d'une kayakiste à Erbalunga (Haute-Corse), a indiqué à l'AFP la Préfecture maritime.



Le corps d'un pêcheur de 62 ans, dont on était sans nouvelle, a été retrouvé dans la matinée, dans le golfe de Girolata, a indiqué à l'AFP le porte-parole de la Préfecture maritime.



Au niveau d'Erbalunga (Haute-Corse), dans le Cap Corse, le corps sans vie d'une kayakiste, pour laquelle l'alerte avait été donnée par son mari, qui avait lui réussi à se mettre à l'abri, a été localisé en début d'après-midi par des moyens aériens. "Le corps vient d'être récupéré en mer", a ajouté le porte-parole, en dénombrant également "une dizaine de blessés" à bord de différents bateaux. Le pronostic vital d'aucun de ces blessés n'est engagé.



En fin de matinée, la préfecture de Haute-Corse avait déjà annoncé la mort d'un homme de 46 ans à Calvi (Haute-Corse), victime de la chute d'un arbre sur son bungalow. En Corse-du-Sud, une adolescente de 13 ans, atteinte par la chute d'un arbre, et une femme de 72 ans, par celle du toit d'une paillote sur son véhicule, ont également perdu la vie.



A terre, 12 autres personnes ont été blessées, en Haute-Corse ou en Corse-du-Sud, dont trois en urgence absolue. Parmi elles, une Italienne de 23 ans, elle aussi victime de la chute d'un arbre dans la pinède de Calvi où est décédé le quadragénaire.



Par ailleurs, 35.000 clients étaient toujours privés de courant dans toute l'île, a annoncé à l'AFP un porte-parole de EDF, après le rétablissement de 10.000 clients.



Les orages ont quitté l'île pour se diriger vers l'Italie en fin de matinée, a précisé Météo-France qui a levé l'alerte en vigueur depuis le matin.



Mardi et mercredi, de forts orages accompagnés de pluies soutenues ont frappé le sud-est de la France, dont plusieurs départements avaient été placés en alerte jusqu'à mercredi soir.