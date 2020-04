Coronavirus : une application de traçage proposée aux Autrichiens

Vienne, Autriche | AFP | jeudi 02/04/2020 - Des milliers d'Autrichiens ont déjà téléchargé une application mobile récemment développée pour aider à tracer leurs contacts et présentée comme un moyen de lutter contre la propagation du nouveau coronavirus, a déclaré jeudi la Croix-Rouge autrichienne.





L'application "Stopp Corona", lancée la semaine dernière sous l'égide de la Croix-Rouge, a enregistré plus de 130.000 téléchargements, dans le pays de 8,8 millions d'habitants, a indiqué à l'AFP un porte-parole,

Le principe de l'application est de permettre aux utilisateurs d'enregistrer volontairement sur leur téléphone portable le contact des gens qu'ils ont fréquentés au cours d'une période récente. Ils peuvent ensuite recevoir une notification si l'un de ces contacts a contracté le Covid-19, son identité n'étant pas dévoilée.

Pour respecter la confidentialité des usagers, les concepteurs expliquent ne pas collecter les données individuelles et de géolocalisation. Les informations sont stockées dans le téléphone lié à l'application, un principe auquel ont recours des applications similaires développées dans d'autres pays depuis le début de l'épidémie.

La perspective de mettre en place des systèmes de traçage via la téléphonie, comme le font plusieurs pays d'Asie, est l'un des outils les plus controversés dans la lutte contre la pandémie mondiale.

La Croix-Rouge prévoit de développer d'autres fonctionnalités, telles qu'une aide au diagnostic permettant aux utilisateurs de comparer leurs symptômes à ceux d'une infection par le nouveau coronavirus.

L'application pourrait être particulièrement utile une fois que les mesures de confinement strict seront levées, permettant de sécuriser la reprise des contacts, a déclaré le porte-parole.

La ministre autrichienne de la Justice, Alma Zadic, membre des Verts qui gouvernent avec les conservateurs, a jugé non fondées les craintes liées à la confidentialité des données, déclarant qu'elle prévoyait elle-même de télécharger l'application.

L'Autriche comptait jeudi 10.877 personnes testées positives au nouveau coronavirus qui a fait 158 morts dans le pays.