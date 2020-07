Coronavirus: un vaccin efficace peu probable en 2021 (épidémiologiste)

Paris, France | AFP | dimanche 12/07/2020 - La probabilité d'avoir en 2021 un vaccin "efficace" à 100% contre le coronavirus est peu élevée, a estimé dimanche l'épidémiologiste Arnaud Fontanet, invitant les Français à "revenir à des habitudes plus sérieuses" face au risque épidémique.



"Un vaccin, c'est plusieurs années de développement, il y a bien sûr un effort sans précédent pour développer ce vaccin mais je serais très surpris si on avait en 2021 un vaccin qui soit efficace", a affirmé sur BFMTV ce membre du Conseil scientifique chargé d'éclairer le gouvernement français face à la crise sanitaire.



"On aura probablement un vaccin qui marchera de manière partielle", a-t-il ajouté, martelant que "la fin de l'épidémie" est encore "très loin". En conséquence, "il faut qu'on apprenne à vivre avec ce virus, on ne peut pas se permettre un reconfinement ... donc prenons les choses au sérieux", a-t-il souligné.



"Cet été, respectons déjà la distance physique ! Le rassemblement de population, c'est l'ennemi numéro 1", a-t-il insisté au lendemain d'un concert en plein air, samedi à Nice, sans distanciation physique.



Les images de cet événement ont conduit le maire LR Christian Estrosi à imposer le port du masque pour les grands événements que sa municipalité organisera désormais. En Guyane, le Premier ministre Jean Castex a assuré que "la question de développer le port du masque est à l'étude", notamment pour les lieux clos.



Le contexte le plus favorable à l'apparition de nouveaux foyers épidémiques reste les lieux confinés, a rappelé Arnaud Fontanet. "Les +clusters+, pour beaucoup, ont démarré dans des endroits confinés: on y retrouve des bateaux de croisière, de guerre, des salles de sport, des discothèques, des abattoirs, des endroits où sont logés des travailleurs migrants, des lieux de culte..."