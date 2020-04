Coronavirus: tout cas symptomatique sera désormais testé en Outre-mer

Paris, France | AFP | vendredi 10/04/2020 - "Tout cas symptomatique" du coronavirus dans les Outre-mer sera désormais testé et "une proposition d'isolement sera faite dans des structures dédiées", a annoncé vendredi la ministre des Outre-mer Annick Girardin, reprenant une préconisation du rapport du conseil scientifique publié vendredi.



La ministre a également annoncé que "tous les arrivants" en Outre-mer, "placés en quatorzaine contrôlée, seront testés à la sortie" de cette période, autre préconisation du conseil scientifique.

"Les scientifiques nous disent de tester, c’est bien notre objectif et nous faisons le maximum pour être en capacité de le faire", a dit la ministre, lors d'une visioconférence depuis Paris.

"L’ensemble des territoires sera équipé en capacité de test nécessaires à la réalisation de notre stratégie. Quatre nouveaux automates de test seront à la disposition des Outre-mer", a-t-elle promis.

Le Premier ministre avait déjà annoncé récemment deux automates en Outre-mer.

Annick Girardin a fait ces annonces "qui vont modifier en profondeur notre manière de procéder", à la suite de la publication d'un rapport du conseil scientifique, qui estime que l’épidémie "va s'aggraver dans les semaines qui viennent" dans ces territoires.

Elle a jugé "indispensable" le maintien strict du confinement" jusqu’à la décrue "du passage du pic épidémique", en "intensifiant les mesures en faveur des populations précaires, comme l’aide alimentaire".

Jusqu'à présent 1.056 cas avérés de Covid-19 et 18 décès ont été recensés en Outre-mer. Un total de "141 personnes sont hospitalisées" vendredi dans les hôpitaux d'Outre-mer "et nous comptons 42 cas en réanimation" pour une capacité totale de 500 lits.

"Nous sommes ce jour encore loin de saturer le système hospitalier", a-t-elle précisé.

Le conseil scientifique a notamment insisté sur la nécessité de "tester, tester, tester. A ce stade épidémique dans les Outre-mer, toute personne suspecte de Covid-19 doit pouvoir bénéficier d’un test", a expliqué le conseil. Celui-ci invite à "mettre en place dans chaque département/territoire une unité fonctionnelle RT-PCR, dimensionnée à la hauteur du bassin de population".

Pour Mayotte, qui "est dans une catégorie à part en raison du risque important d’explosion épidémique et de paralysie du système de santé" selon le conseil scientifique, "il nous faut par exemple donner la possibilité aux personnes contaminées mais pas ou peu malade de pouvoir s’isoler pour ne pas propager l'épidémie: une structure extrahospitalière pourra accueillir ces personnes", a annoncé Mme Girardin.

Le conseil scientifique a également recommandé pour ce territoire "un confinement +aménagé+ avec un couvre-feu nocturne" et "la gratuité de l'eau dans les bidonvilles".

Il recommande aussi, pour l'ensemble des Outre-mer, "l’accès aux traitements antiviraux qui auront montré leur efficacité".

Il invite aussi à "renforcer dès à présent les hôpitaux en doublant leur capacité d’accueil en lits de réanimation", à "renforcer en nombre et en formation les équipes hospitalières" et à "renforcer les laboratoires de biologie" pour le diagnostic du Covid-19.

Concernant l'accroissement de la capacité de lits, "nous sommes dans le même ratio" qu'au niveau national, qui compte "un lit de réanimation pour 5.400 habitants", a dit Mme Girardin.