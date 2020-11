Coronavirus: six jours de confinement dans l'Etat d'Australie-Méridionale

Adelaide, Australie | AFP | mercredi 18/11/2020 - L'Etat d'Australie-Méridionale a annoncé la mise en place à compter de mercredi minuit d'un confinement de six jours dans la capitale Adelaïde pour tenter de circonscrire la récente flambée de cas de coronavirus.



Les écoles, les restaurants et les usines doivent fermer et les habitants de l'ensemble de l'Etat sont tenus de rester chez eux.



Cette mesure intervient après l'apparition de deux nouveaux cas en lien avec un foyer de coronavirus détecté dans un hôtel d'Adelaïde, où des personnes arrivant de l'étranger effectuaient leur quarantaine.



La ville totalisait ainsi mercredi 22 personnes contaminées.



Les mariages et les enterrements seront interdits et le port du masque rendu obligatoire en public dans cet État qui n'avait pas enregistré un nombre significatif de cas depuis avril.



"Nous frappons fort et tôt. Le temps presse et nous devons agir rapidement et fermement. Nous ne pouvons pas attendre de voir à quel point la situation va se dégrader", a déclaré le Premier ministre de cet Etat, Steven Marshall.



La responsable des services de santé, Nicola Spurrier, a souligné que ces mesures "extrêmes" devraient permettre à cet Etat de 1,8 million d'habitants de rechercher les cas contact et d'interrompre les chaînes de transmission.



"Je ne peux pas prendre cette décision dans deux ou trois semaines, ni même dans deux ou trois jours, car ce sera trop tard", a-t-elle déclaré.



Lundi, alors que 17 cas étaient enregistrés, des milliers de personnes, qui seraient des cas contact, ont reçu l'ordre de s'isoler.



Les vols internationaux à destination de la ville ont également été suspendus.



Les autorités redoutent que le nouveau foyer s'étende à des populations à risque, car un gardien de prison et des employés de centres pour personnes âgées se trouveraient parmi les cas positifs détectés.



Mme Spurrier a dit espérer que l'Australie-Méridionale évite un long confinement comme celui qu'a connu Melbourne.



Les habitants de la deuxième ville d'Australie ont été soumis cet été à des restrictions drastiques, à la suite d'une flambée épidémique en raison de négligences dans des hôtels où les personnes revenant de l'étranger effectuaient leur quarantaine.



La rapide entrée en vigueur de la mesure à Adelaïde a suscité une vague de panique dans les supermarchés de la ville qui ont été contraints de limiter l'achat de certains produits à deux articles. Ils ont cependant assuré qu'ils demeureront ouverts.



"Nous aurons des policiers prêts à intervenir en cas de troubles à l'ordre public et nous prendrons des mesures", a déclaré Grant Stevens, commissaire de la police d'Australie Méridionale.



Melbourne, capitale de l'Etat de Victoria, également dans le sud, a eu des milliers de cas et des centaines de morts ces derniers mois, mais n'a pas connu un seul nouveau cas depuis plus de deux semaines.



L'Australie dans son ensemble a plutôt bien réussi à contenir la pandémie, avec un peu plus de 27.700 cas et 907 décès enregistrés depuis l'apparition du virus.