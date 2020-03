Coronavirus : rixes pour du papier toilette en Australie

Sydney, Australie | AFP | samedi 06/03/2020 - Une rixe pour du papier toilette dans un supermarché australien samedi a incité la police à appeler au calme à la suite des récentes violences déclenchées par des frénésie d'achats provoqués par le coronavirus dans le pays-continent.



Une vidéo largement diffusée sur internet montre trois femmes dans l'allée d'une épicerie de Sydney se tirant les cheveux, criant et se battant pour un gros paquet de ce produit très recherché.

L'une des femmes crie: "Je ne veux qu'un paquet!" alors que deux autres protègent un chariot rempli de plusieurs paquets de papier toilette. Deux membres du personnel sont intervenus pour mettre fin à la bagarre et la police a été appelée.

"Ce n'est pas Mad Max. Nous n'avons pas besoin de faire ça", a déclaré un responsable de la police de Nouvelle-Galles du Sud à des journalistes, en référence à la série de films d'action post-apocalyptiques.

La police a également été appelée dans un magasin de Sydney où un couteau a été dégainé lors d'une autre bagarre pour du papier toilette.

"SVP STOP! Le bon sens nous dirait que si certains individus n'achetaient pas un nombre excessif de rouleaux de papier toilette... il n'y aurait pas de problème", a tweeté samedi Brad Hazzard, ministre de la Santé de l'Etat Nouvelle-Galles du Sud, publiant une photo de rayons de magasin vides.

Des chaînes de supermarchés ont commencé à rationner les ventes de papier toilette, assurant aux clients qu'il n'y avait pas de pénurie.

En Australie, plus de 70 cas du nouveau coronavirus ont été confirmés. L'un des derniers cas en date est celui d'un médecin de l'Etat de Victoria, dans le sud-est du pays, rentré récemment des Etats-Unis. Il a traité environ 70 patients, en dépit des symptômes du virus.