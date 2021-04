Coronavirus: plus de 3 millions de morts dans le monde, course à la vaccination

Paris, France | AFP | samedi 17/04/2021 - Plus de trois millions de personnes sont mortes dans le monde du Covid-19 depuis son apparition fin 2019, selon un comptage réalisé par l'AFP samedi, et la course à l'immunisation se poursuit.



Au total, 3.000.955 morts du Covid-19 ont été recensés, selon ce comptage réalisé à 10h00 GMT à partir de bilans fournis par les autorités de santé, soit déjà bien plus que la plupart des épidémies virales des XXe et XXIe siècles, aux exceptions notables de la terrible "grippe espagnole" et du sida.



Après une légère accalmie en mars, le nombre de décès quotidiens est de nouveau en hausse, avec en moyenne plus de 12.000 morts par jour la semaine passée dans le monde, approchant des 14.500 décès quotidiens recensés fin janvier, au plus haut de l’épidémie.



Plus de 139 millions de cas de contaminations ont, eux, été recensés, dont environ 730.000 par jour actuellement, un chiffre en hausse constante depuis fin février. Sur la journée de vendredi, plus de 829.000 cas ont été enregistrés en 24 heures, un record.



Au Brésil, deuxième pays le plus endeuillé au monde, quelque 3.000 décès sont annoncés chaque jour. Ce chiffre a plus que doublé depuis la mi-février.



La hausse des décès est extrêmement rapide en Inde, confrontée à une troisième vague virulente. Plus de 1.000 décès quotidiens sont recensés dans ce pays, soit neuf fois plus que début mars.



La course à la vaccination, très inégale selon les pays, a atteint au niveau mondial près de 863 millions de doses injectées selon un bilan établi par l'AFP.



La population de la capitale libyenne, Tripoli, a commencé à recevoir les premiers vaccins anti-Covid samedi, les autorités donnant la priorité aux personnes âgées et au personnel médical dans ce pays d'Afrique du Nord fragilisé par les conflits.



Principale arme contre la pandémie, elle pâtit des déboires des vaccins Johnson & Johnson et AstraZeneca et se voit rattrapée par la multiplication de variants plus contagieux qui deviennent des forces dominantes dans la pandémie.



Confinement de week-end à Delhi



En Inde, un confinement du week-end est entré en vigueur samedi à New Delhi. La capitale a ordonné la fermeture de tous les services non essentiels. Les sites historiques étaient déserts samedi, les restaurants, les centres commerciaux et les salles de sport fermés et les rues vides.



L'Etat du Maharashtra, qui comprend Bombay, celui du Gujarat et celui du Karnataka, où se trouve le centre informatique de Bangalore, ont imposé des restrictions de circulation.



L'État d'Uttar Pradesh, qui compte 240 millions d'habitants, a ordonné un confinement d'une journée dimanche.



De même, l'État de l'Uttarakhand (nord) a limité les rassemblements à 200 personnes, mais a exempté l'immense festival hindou Kumbh Mela, qui se déroule depuis janvier, et a attiré 25 millions de personnes sans masques ni distanciation dont 4,6 millions cette semaine.



En Thaïlande, où l'épidémie flambe, des restrictions seront imposées à partir de dimanche, notamment l'interdiction de la vente d'alcool dans les restaurants et les bars à Bangkok, épicentre de la troisième vague de Covid-19.



Au cours des dix derniers jours, le nombre total d'infections est passé en Thaïlande de 29.900 à plus de 40.500.



Quarantaine en France



En Europe, la valse-hésitation entre restrictions pour freiner la propagation et assouplissements pour soutenir l'économie bat son plein.



L'Espagne a prolongé samedi jusqu'à début mai l'obligation de se placer en quarantaine pour tous les passagers arrivant sur son territoire depuis douze pays - Brésil, Pérou, Colombie et neuf pays africains - en raison des craintes liées aux variants du coronavirus.



La France va instaurer une quarantaine obligatoire de dix jours pour les voyageurs en provenance du Brésil, d'Argentine, du Chili et d'Afrique du Sud, face à l'inquiétude sur les variants du Covid-19. Cette mesure sera pleinement en vigueur samedi 24 avril.



Plusieurs pays ont, eux, annoncé des assouplissements.



Le Danemark va ainsi accélérer sa réouverture dès le 21 avril, avec des spectateurs dans les stades et des clients au restaurant.



L'Italie devrait amorcer la réouverture des restaurants et des établissements scolaires à partir du lundi 26 avril.



Au Brésil, le gouvernement de l'Etat de Sao Paulo a, lui, annoncé vendredi la réouverture des commerces et l'autorisation des cultes religieux présentiels à partir de dimanche, même si le nombre de décès quotidiens du Covid-19 reste très élevé dans tout le pays.