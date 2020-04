Coronavirus: outre-mer, le taux de décrochage des élèves beaucoup plus élevé qu'en métropole

Paris, France | AFP | mardi 21/04/2020 - En Outre-mer, le taux de décrochage scolaire lié à la fermeture des écoles pour lutter contre le coronavirus s'établit "entre 15 et 25%", contre 4% dans l'Hexagone, a indiqué mardi le ministre de l'Education nationale Jean-Michel Blanquer, devant les députés.



En Outre-mer, "l'impact social du confinement, sur l'aggravation des différences sociales, est plus grand", a expliqué le ministre, lors des questions au gouvernement.



"C'est entre 15 et 25% de décrochage scolaire, là où nous réussissons à être à 4% en métropole", a-t-il poursuivi.



Il a insisté sur la capacité "de faire de la différenciation territoriale", "pour mettre fin à ces problèmes d'inégalité sociale".



Pour la prochaine rentrée scolaire de septembre, il a rappelé qu'il y aurait "des créations de postes à Mayotte et en Guyane", pour "des raisons démographiques", tout comme à La Réunion.



Quant à la Martinique et la Guadeloupe, il souligne avoir "pris en compte" la situation de ces deux territoires "avant même la crise sanitaire" (à la suite de blocages d'établissements par les syndicats pendant plusieurs semaines en début d'année, ndlr), et que les territoires antillais "vont être les départements ayant le meilleur taux d'encadrement de France à la rentrée prochaine".