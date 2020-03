Coronavirus: les passagers de l'Artania vont quitter l'Australie pour l'Allemagne

Perth, Australie | AFP | dimanche 28/03/2020 - Des centaines de passagers d'un paquebot à bord duquel se trouvaient plusieurs personnes atteintes du Covid-19 devraient embarquer dimanche en Australie sur des vols pour l'Allemagne, après des jours d'incertitude au large de l'immense île-continent.



L'Artania s'est amarré vendredi à Freemantle, le grand port de la côte ouest, d'où il avait initialement été refoulé en raison de la présence à bord de passagers contaminés. Trois ont notamment été débarqués pour être placés dans des unités de soins intensifs.

Une porte-parole de la compagnie aérienne allemande Condor Airlines a indiqué à l'AFP qu'environ 800 personnes devaient embarquer dimanche à Perth dans quatre avions à destination de Francfort.

"Nous allons les ramener à bord de vols via Phuket", a-t-elle dit.

Un responsable de la police australienne a expliqué que les passagers, devaient débarquer dimanche après-midi de l'Artania pour être conduits dans la foulée à l'aéroport. La majorité des passagers sont Allemands, mais on dénombre aussi des Français et des Suisses à bord.

L'état de santé de chacun d'entre eux sera vérifié avant qu'ils ne soient autorisés à monter à bord.

Le Premier ministre australien Scott Morrison a précisé que les personnes malades seraient traitées en Australie avant d'être rapatriées.

Une porte-parole du ministère de la Santé d'Australie-occidentale a indiqué que 12 passagers avaient été testés positifs, dont au moins neuf qui ont été transférés dans des hôpitaux de Perth.

Un demi-millier de membres d'équipage de l'Artania demeureront à bord.

L'Artania est un des trois paquebots que l'Australie avait refoulé cette semaine.

Un groupe de 98 Néo-Zélandais à bord du Vasco da Gama ont été renvoyés dimanche dans leur pays dans un vol au départ de Perth.

Les autres passagers, près de 800 Australiens et des ressortissants d'autres pays, devraient débarquer lundi, selon les autorités. Ils devront observer une période de quarantaine.

L'Australie a commencé dimanche à imposer un confinement de 14 jours pour quiconque arrive de l'étranger.

Au total, près de 4.000 cas de contamination ont été répertoriés en Australie. La maladie a fait 16 morts.