Coronavirus: le président philippin interdit aux 10-14 ans de sortir de chez eux

Manille, Philippines | AFP | mardi 26/01/2021 - Le président philippin Rodrigo Duterte a interdit aux enfants âgés de 10 à 14 ans de quitter le domicile familial, les invitant plutôt à regarder la télévision, après l'apparition dans le pays d'un nouveau variant du coronavirus.



Depuis le début de la pandémie, les enfants et les personnes âgées ont pour consigne de rester chez eux dans la plupart des régions de l'archipel.



De nombreux parents ont enfreint cette mesure en autorisant leurs enfants à jouer dans les parcs ou dans la rue, mais elle a poussé les familles à éviter les centres commerciaux, centraux pour la vie sociale des habitants qui y font l'essentiel de leurs dépenses.



Une partie des restrictions a été levée afin de relancer l'économie dévastée mais les écoles demeurent fermées.



La semaine dernière, les autorités en charge de la gestion de l'épidémie avaient annoncé que les enfants âgés de 10 à 14 ans seraient à nouveau autorisés à sortir à partir de février.



Cette décision a été annulée lundi soir par M. Duterte, qui a expliqué qu'il ne souhaite pas que les jeunes enfants soient contaminés par le variant britannique du coronavirus.



Les Philippines ont enregistré 17 cas de ce variant plus contagieux, parmi lesquels trois enfants.



"Retournez dans vos maisons (...) et en plus ils sont sages avec juste la télévision. Ils peuvent concentrer leur attention sur la télévision toute la journée", a déclaré M. Duterte.



"J'ai juste peur parce que cette nouvelle souche frappe les jeunes enfants", a-t-il ajouté.



Quelques heures avant cette déclaration, le secrétaire d'État au Commerce, Ramon Lopez, avait estimé qu'autoriser les enfants à sortir à nouveau contribuerait à stimuler la consommation et relancer les entreprises durement frappées par les restrictions.



Le secrétaire d'Etat à la Planification socio-économique par intérim, Karl Kendrick Chua, a expliqué récemment que la moitié de l'économie est soutenue par les "activités familiales" et que sans elles, l'économie ne peut pas se redresser.



Les Philippines, qui comptent près de 110 millions d'habitants, ont enregistré un demi-million de contaminations au Covid-19 depuis le début de la pandémie, un des pires bilans d'Asie du Sud-Est.



L'administration Duterte a été critiquée pour sa lenteur à obtenir des doses de vaccin, dont l'essentiel ne devrait pas arriver avant le second semestre.



Le gouvernement doit publier jeudi des statistiques qui devraient montrer que le produit intérieur brut s'est contracté de 9,5% l'an passé.