Coronavirus: le porte-hélicoptères Dixmude quitte les Antilles en laissant du matériel

Pointe-à-Pitre, France | AFP | mardi 12/05/2020 - Le porte-hélicoptères amphibie (PHA) Dixmude a quitté les Antilles mardi matin où "l'épidémie est stabilisée" et le déconfinement se fait "dans des conditions sereines", a annoncé un communiqué des forces armées aux Antilles.



Le porte-hélicoptères, parti le 3 avril de Toulon, était arrivé le 17 avril aux Antilles, et naviguait entre la Martinique, la Guadeloupe et l'île de Saint-Martin depuis près d'un mois.



Il laisse du matériel pour "se prémunir d'un risque de rebond de l'épidémie post-déconfinement" précise le communiqué. Le navire a "acheminé du matériel et des fournitures qui ont permis aux autorités locales d'accroître leur capacité de gestion de crise", précise le texte.



Plus d'un million de masques et des centaines de litres de gel hydro-alcoolique ainsi que deux hélicoptères ont été débarqués du bâtiment.



Le Dixmude a également "été employé sous le commandement des Forces armées aux Antilles pour assurer des missions logistiques". Il a effectué "onze évacuations médicales d'urgence, dont des patients atteints du Covid-19", mais aussi du "transport de forces terrestres" et des missions "en préparation de la saison cyclonique", grâce à ses "capacités amphibies".



Le porte-hélicoptères laisse "deux hélicoptères Puma de l'armée de l'air et leur équipage", qui seront positionnés en Martinique afin d'assurer un soutien aux autorités civiles, notamment dans le transport de patients, mais aussi des missions militaires.



Un détachement du 2e régiment de Dragons, "spécialiste de la désinfection", reste également sur place, pour désinfecter "hélicoptères ou installations stratégiques" et pour former "des unités" aux "bons réflexes".



A Saint-Martin, le poste médical d'évacuation, installé à titre préventif, "reste en place encore quelques semaines toujours afin de se prémunir d'une reprise de l'épidémie".