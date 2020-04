Coronavirus: la police australienne enquête après la mort de 10 croisiéristes

Sydney, Australie | AFP | dimanche 05/04/2020 - La police australienne a ouvert dimanche une enquête pénale après le débarquement autorisé mi-mars de milliers de passagers d'un navire de croisière, parmi lesquels des malades du coronavirus dont dix sont décédés.



Le gouvernement avait autorisé le débarquement à Sydney des 2.700 passagers du paquebot "Ruby Princess", opéré par Carnival Australia, en dépit d'une mesure prise quelques jours auparavant qui interdisait aux navires de croisière d'accoster en Australie. Ces croisiéristes avaient ensuite regagné leurs domiciles répartis à travers tout le territoire australien.



Mick Fuller, chef de la police de l'Etat de Nouvelle-Galles du Sud, a déclaré dimanche que l'opérateur, filiale du géant américain des croisières Carnival, ferait l'objet d'une enquête en raison des "divergences totales" entre les informations fournies aux autorités et les dispositions prévues par la loi.



"La question essentielle qui demeure sans réponse, et pour laquelle une enquête pénale et médico-légale devra être menée, est de savoir si l'équipage de Carnival a fait preuve de transparence" au sujet de "l'état de santé des patients et de l'équipage par rapport au Covid-19", a-t-il expliqué.



"Le permis international délivré pour entrer dans un port repose sur l'assurance, donnée par le capitaine aux autorités, que le navire est exempt de maladie contagieuse", a rappelé le responsable policier. Certains passagers du navire présentaient des symptômes de type grippal lorsqu'il a accosté dans le port de Sydney.



Des centaines de croisiéristes ont ensuite été testés positifs au nouveau coronavirus et, à ce jour, dix d'entre eux sont décédés du Covid-19, dont trois dans la nuit en Nouvelle-Galles du Sud. Pour M. Fuller, une enquête est "la seule manière" de déterminer si les lois nationales et celles de l'Etat en matière de biosécurité ont été enfreintes.



Les bateaux de croisière représentent actuellement près de 10% des plus de 5.500 cas de contamination au Covid-19 recensés en Australie et la question est très sensible dans le pays. Le responsable d'un Etat a notamment appelé la Marine nationale à intercepter un bateau sur lequel se trouvaient des touristes allemands.



Le "Ruby Princess", qui demeure ancré au large de Sydney avec à son bord environ 200 membres d'équipage présentant des symptômes de coronavirus, continue à faire l'objet de polémiques.



M. Fuller a déclaré que la police souhaite examiner les registres du navire et que Carnival Australia avait accepté de coopérer à l'enquête. Sollicitée pour commenter ces informations, la compagnie n'avait pas répondu dimanche après-midi aux demandes de l'AFP.