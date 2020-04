Coronavirus: la Californie pourrait avancer sa rentrée scolaire

Los Angeles, Etats-Unis | AFP | mardi 28/04/2020 - La Californie pourrait avancer la date de la rentrée scolaire de plusieurs semaines pour compenser les perturbations provoquées par la fermeture des établissements en raison de la pandémie de Covid-19.



"Nous reconnaissons qu'il y a eu une perte dans les apprentissages en raison de ces perturbations", a déclaré mardi le gouverneur Gavin Newsom, expliquant envisager une rentrée scolaire anticipée, "dès la fin juillet ou début août", pour compenser ce retard.



La décision de rouvrir les établissements scolaires dépendra de toute façon de l'évolution de la pandémie en Californie et des changements nécessaires pour s'adapter à la nouvelle situation, a souligné le gouverneur.



La quasi totalité des établissements scolaires de l'Etat, qui accueillent plus de six millions d'élèves au total, sont fermés depuis la mi-mars. Des systèmes d'enseignement à distance ont été mis en place dans la plupart des cas.



Le gouverneur Newsom n'a pas donné de date ou de calendrier pour un déconfinement progressif de l'Etat le plus peuplé du pays, incitant ses concitoyens à continuer de respecter scrupuleusement les règles de distanciation sociale prises très tôt dans la crise sanitaire.



Il a toutefois parlé de "semaines plutôt que de mois" pour le début du processus.



"Ce ne sont pas des considérations politiques qui guideront nos décisions, ce ne sont pas des manifestations ou des pressions politiques" mais "la science, les données et la santé publique", a une nouvelle fois insisté le gouverneur démocrate.