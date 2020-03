Coronavirus : l'Amérique latine dépasse les 10.000 cas déclarés

Montevideo, Uruguay | AFP | vendredi 27/03/2020 - L'Amérique latine a dépassé vendredi les 10.000 cas déclarés de Covid-19, selon un bilan réalisé par l'AFP à partir des chiffres officiels fournis par les gouvernements et par l'Organisation mondiale de la santé (OMS).



Le nombre des cas s'élève à 10.435 et le nombre des morts atteint 182, selon les derniers chiffres actualisés.

Les pays les plus touchés sont le Brésil (2.915 cas dont 77 décès), l'Equateur (1.403 cas, 34 décès) et le Chili (1.610 cas, cinq décès).

Le premier cas en Amérique latine avait été enregistré le 26 février au Brésil, un pays de 210 millions d'habitants où les autorités sanitaires prédisent une explosion des cas de contamination à partir du mois d'avril.

Au cours des dernières semaines, les pays de la région ont renforcé les restrictions pour tenter d'endiguer la progression de la pandémie qui nourrit les craintes sur la capacité des systèmes de santé à tenir le choc face à la propagation du virus.

Des mesures de confinement obligatoire ont ainsi été décrétées au Venezuela, en Argentine, en Colombie, en Bolivie, au Salvador et au Panama. Le Honduras, le Pérou, l'Equateur et le Guatemala ont mis en place des couvre-feux élargis.

Les frontières sont fermées dans la quasi-totalité de la région.

Celle-ci compte un taux élevé de pauvreté et plusieurs gouvernements ont parallèlement pris des mesures de soutien économique.

Au Pérou, au Honduras, au Salvador et en Equateur, des allocations ou des distributions de nourriture ont été mises en place pour les familles les plus démunies.

En Argentine, frappée par une profonde crise économique depuis près de deux ans, les familles pauvres, les retraités et les chômeurs vont recevoir des aides supplémentaires. Le gouvernement y a en outre dégagé 5,3 milliards de dollars pour soutenir les petites et moyennes entreprises.