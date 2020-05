Coronavirus: l'Allemagne plus pessimiste que Trump sur un vaccin

Berlin, Allemagne | AFP | lundi 03/05/2020 - Le ministre allemand de la Santé a jugé qu'un vaccin contre le nouveau coronavirus pourrait prendre "des années" à voir le jour, alors que Donald Trump en a prédit un d'ici fin 2020.



"Je serais ravi si c'était possible d'y parvenir en quelques mois mais je trouve qu'il nous faut rester réaliste, cela peut durer aussi des années car il peut y avoir des déceptions, nous en avons connues avec d'autres vaccins", a déclaré Jens Spahn dimanche soir sur la chaîne de télévision allemande ARD.



"Le développement de vaccins fait partie des tâches les plus difficiles de la médecine", a-t-il ajouté.



Dimanche soir, le président américain, déjà en campagne électorale à six mois du scrutin présidentiel, s'est montré beaucoup plus encourageant sur le sujet.



"Nous pensons que nous aurons un vaccin d'ici la fin de cette année", a-t-il lancé lors d'une émission spéciale, sur le National Mall de Washington.



"Les médecins vont dire: vous ne devriez pas dire cela. Je dis ce que je pense", a-t-il ajouté.