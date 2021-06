Coronavirus: des millions d'habitants de Sydney confinés

Sydney, Australie | AFP | dimanche 27/06/2021 - Des millions d'habitants de Sydney étaient dimanche matin confinés pour deux semaines, une mesure visant à contenir la progression du très contagieux variant Delta du Covid-19 dans la plus grande ville d'Australie.



Les restaurants, les bars et les cafés étaient tous fermés au lendemain de la décision des autorités d'étendre le confinement à l'ensemble de la métropole ainsi qu'aux régions côtières et montagneuses qui l'entourent.



Si le centre-ville était presque désert, un grand nombre de surfeurs et de nageurs étaient à l'eau à Bondi Beach, où la pratique d'activités en plein air demeure autorisée.



La ville de Darwin, située dans le nord de l'immense-île continent, est également entrée dimanche dans un confinement éclair de 48 heures après l'apparition de cas en lien avec un foyer épidémique dans une mine d'or isolée.



Le responsable du gouvernement du Territoire du Nord Michael Gunner s'est dit inquiet quant à la capacité des autorités de retracer les cas contacts, dans une région où vit une importante population indigène qui serait plus vulnérable au Covid-19.



"Nous prenons actuellement des mesures exceptionnelles pour arrêter ou ralentir toute propagation du virus, donc nous devons procéder à un confinement", a-t-il déclaré.



Les habitants de Darwin et sa périphérie, soit plus de 150.000 personnes, ont interdiction de quitter leur domicile durant au moins 48 heures.



Des cas de Covid-19 ont également été recensés dimanche dans les grandes villes de Perth et de Brisbane, ce qui a incité les autorités locales à renforcer les restrictions.



Cette semaine à Sydney et dans sa périphérie, plus de 110 personnes ont été testées positives au variant Delta, toutes en lien avec un chauffeur qui conduisait des équipages de compagnies aériennes arrivant de l'étranger jusqu'à leur hôtel de quarantaine.



"Étant donné le caractère contagieux de ce variant, nous estimons que le nombre de cas risque d'augmenter dans les prochains jours", a mis en garde dimanche Gladys Berejiklian, la Première ministre de Nouvelle-Galles du Sud où se situe Sydney.



La découverte de ces nouveaux cas a constitué un choc pour la métropole la plus importante d'Australie avec plus de cinq millions d'habitants qui, depuis plusieurs mois, avaient renoué avec une vie quasi-normale.



Pendant deux semaines, les habitants ne pourront sortir que pour acheter les biens essentiels, obtenir des soins médicaux, faire de l'exercice, aller à l'école ou au travail s'ils ne peuvent pas travailler à domicile.



Toute personne dans le pays qui s'est également rendue à Sydney depuis le 21 juin doit aussi s'isoler pendant quatorze jours.



L'Australie, qui a jusqu'à maintenant plutôt bien contenu la propagation du Covid-19 sur son sol, totalise depuis le début de la pandémie moins de 30.000 cas de Covid-19 et 910 morts pour 25 millions d'habitants.