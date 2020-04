Coronavirus: couvre-feu instauré en Guadeloupe et en Martinique

Pointe-à-Pitre, France | AFP | mercredi 01/04/2020 - L'ensemble de la Martinique et de la Guadeloupe sont placées à partir de mercredi soir sous couvre-feu entre 20h et 5h, pour faire respecter les mesures de confinement destinées à lutter contre l'épidémie de coronavirus, ont annoncé les préfets des deux départements.



En Guadeloupe, tout déplacement est interdit pendant ces horaires, à l'exception des trajets domicile-travail ne pouvant être différés et ceux motivés par une urgence médicale, selon la préfecture.

"Les regroupements en fin de journée me préoccupent le plus", a déclaré lors d'une conférence de presse le préfet de Martinique Stanislas Cazelle, qui a aussi décidé de "fermer tous les commerces alimentaires au plus tard à 19h".

"Il y a trop de personnes qui vont faire leurs courses trois fois par semaine", "trop de personnes qui continuent à aller trop souvent dans les magasins" pour y retrouver des connaissances, a-t-il déploré.

"Je demande à chaque famille de s'organiser pour qu'une seule personne par famille aille faire les courses. Elle n'y retrouve pas ses amis et y va une fois par semaine", a-t-il insisté, réclamant "une évolution des comportements" face à ce "phénomène de multishopping".

"Si nous n'arrivons pas à trouver des solutions" pour que ces déplacements diminuent, "des mesures règlementaires pouvant aller jusqu'à cibler un jour par semaine pour chaque famille pour aller faire ses courses" seront prises, a-t-il menacé.

Avec 128 cas avérés lundi soir, 15 personnes en réanimation et 3 décès, la Martinique est "durement frappée" et "connaît chaque jour une aggravation" du bilan sanitaire lié au coronavirus, a déploré le préfet.

La Guadeloupe, elle, recense au 1er avril 125 cas confirmés, dont 14 patients en réanimation et 6 décès.

En Guyane, le couvre-feu pour l'ensemble du département est en vigueur depuis le 25 mars. Parmi les autres territoires d'Outre-mer, Mayotte et la Polynésie française ont pris des mesures identiques ces derniers jours.